Resultado di Calypso y Roadmarch Contest Infantil/Hubenil

Diadomingo 29 di Januari a toca turno na nos mucha y hobenan pa demostra nan talento musical riba escenario. Calypso & Roadmarch Contest tabata mas grandi cu nunca den Carnival Village, San Nicolas. Un evento cu a crece bastante den e ultimo añanan.

SMAC ta contento cu e interes di e muchanan mes cu ta motiva pa participa y asina yuda nan engrandece nos Carnaval. Ta spera cu e apoyo y aprecio cu nan a hanja lo sigui ta un motivacion pa desaroya nan talento pa futuro festivalnan. Ta manda palabranan di pabien pa tur e Kings y Queens di Calypso & Roadmarch Contest 2017. Un gradicimento na e Comision pa un tremendo trabou cu tur e mucha y hobennan. E resultadonan ta lo siguiente;

Categoria Pre-Infantil;

Roadmarch Queen: Queen Reanne

2.Queen Quani — 3.Queen Ivy —

Finalistanan: King Noah, Queen Mich, Prince Spider

Best performer: Queen Quani —Popular: King Noah –Best Costume: Queen Reanne –Social Media:Queen Ivy – Rookie: King Noah

Categoria Infantil;

Roadmarch Queen: Dancing Princess

2. Queen Lizy – 3. Queen Nash — 4.Prins Talent – 5. Queen Zoe

Finalistanan: King Nutz, Mighty Rak, Mighty Brown Sugar, Princess Emy.

Calypso King: Young Z

2. Prins Talent

Best performer: Dancing Princess – Popular: Queen Zoe – Best Costume: Mighty Brown Sugar – Social Media: Queen Nash – Rookie: King Nutz

Categoria Hubenil;

Roadmarch King: Travis Tucker – Tiptoe

2. Singing Chenda – 3. Queen Kandi

Calypso Queen: Queen Lintje

2. King Z

Finalistanan: Queen Lintje, King Z, Queen Aphrica

Best Performer: Travis Tucker – Rookie: Travis Tucker – Best Costume: Queen Kandi.