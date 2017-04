Resultado completo di e di 9 Ultimate Taekwondo Cup

Diasabra ultimo a tuma lugar e di 9 Ultimate Taekwondo Cup cu ta e prome clasificasion pa Best of the Best 2017. Un total di 52 atleta di 4 diferente scol di Taekwondo a participa. Prome cu e campeonato a cuminsa Grand Master Chaco Cornelio a hiba palabra y a splica e reglamentonan di e evento pa asina tur coach presente ta na altura di e reglamentonan. Dr. Guaicaipuro Jimenez presidente di Aruba Taekwondo Bond tabata tin e honor di entrega e premionan na tur e ganadornan di e 30 poulenan. Aki bounan tin e resultadonan di e 30 poulenan:

9th Ultimate Taekwondo Cup April 8, 2017

Naam Sl lf n gew sel Sch

1 1 Akash Kock H 4 C 18 TIG 1 Justin Webb

20 Justin Webb H 5 C 17 BRA 2 Akash Kock

2 21 Calum Tjin H 6 C 23 BRA 1 Ahley Gomez

3 Ahley Gomez D 7 C 23 TIG 2 Calum Tjin

53 Dustyn Quandus H 8 C X NRD 1 Dustyn Quandus

39 Diamond Morillo H 7 C 27 X SAN 2 Diamond Morillo

4 26 Riangela Brown D 7 C 26 BRA 1 Sergio Whitfield

38 Sergio Whitfield H 7 C 27 SAN 2 Riangela Brown

5 5 Eugenne Petrocchi H 8 C 28 TIG 1 Eugenne Petrocchi

25 Ismari Servud D 7 C 26 BRA 2 Ismari Servud

6 4 Kayden Briezen D 8 C 28 X TIG 1 Kayden Briezen

24 Diziara Ponson D 7 C 25 BRA 2 Diziara Ponson

7 23 Elijah Mackay H 7 C 31 X BRA 1 Elijah Mackay

40 Jewell Illidge D 8 B 26 X SAN 2 Jewell Illidge

8 6 Zayon Thielman H 8 A 22 X TIG 1 Zayon Thielman

40 Jewell Illidge D 8 B 26 X SAN 2 Jewell Illidge

9 41 Nishon Dunlock H 8 C 27 SAN 1 Nishon Dunlock 10 Dari -en de Cuba D 8 C 31 TIG 2 Dari -en de Cuba

10 47 Akeem Ignacia H 11 B 48 SAN 1 Akeem Ignacia

11 Kaylon Bislip H 9 B 33 X TIG 2 Kaylon Bislip

11 9 Shanty Kock D 8 C 34 TIG 1 Q-vion Lints

27 Q-vion Lints H 8 C 34 BRA 2 Shanty Kock

12 7 Judilanne Kelly D 8 B 37 TIG 1 Nathan Tjin

28 Nathan Tjin H 9 C 30 BRA 2 Judilanne Kelly

13 14 Xavienne Espinoza D 11 C 50 TIG 1 Xavienne Espinoza

8 Cassimiree Torrez D 8 C 48 TIG 2 Cassimiree Torrez

14 44 Jarron Sint Jago H 9 C 34 SAN 1 Jarron Sint Jago

13 Jaironn Henriquez H 10 C 30 TIG 2 Jaironn Henriquez

15 50 Akeal Richardson H 13 B 49 X SAN 1 Akeal Richardson

33 Joshua Klabér H 12 A 34 X BRA 2 Joshua Klabér

16 34 Sebastian Pulgarin H 12 C 50 BRA 1 Jaydrick Kock

15 Jaydrick Kock H 13 C 56 TIG 2 Sebastian Pulgarin

17 36 Mylan van der Biezen H 17 C 59 X BRA 1 Nasip Bislip

17 Nasip Bislip H 14 A 58 TIG 2 Mylan van der Biezen

18 48 Nykwana Duinkerk H 12 C 68 SAN 1 Nykwana Duinkerk

31 Cleder Flores H 10 C 62 BRA 2 Ginovani Kelly

54 Ginovani Kelly H 12 A 61 NRD 3 Cleder Flores

19 18 Eiber Torrez H 16 A 71 X TIG 1 Nathan Fradl

35 Nathan Fradl H 16 C 75 X BRA 2 Eiber Torrez

20 49 Rushineldy Lejuez D 12 C 43 X SAN 1 Rushineldy Lejuez

21 37 Jourdé Klabér H 18 A 63 X BRA 1 Jourdé Klabér

19 Angelo Rodriquez H 19 A 69 X TIG 2 Angelo Rodriquez

22 59 Zayhon Klabér H 16 A 65 BRA 1 Zayhon Klabér

16 Charrick Winterdaal H 14 A 69 TIG 2 Charrick Winterdaal

23 47 Akeem Ignacia H 11 B 48 SAN 1 Akeem Ignacia

56 Pedro Cruz H 11 C 59 X NRD 2 Pedro Cruz

24 32 Jeremiah Tjin H 10 C 29 BRA 1 Carlos Hernandez

46 Carlos Hernandez H 11 C 34 X SAN 2 Jeremiah Tjin

25 29 Lixjandra Bello D 10 B 28 X BRA 1 Lixjandra Bello

55 Brishna Cathalina D 11 C 28 X NRD 2 Brishna Cathalina

26 53 Dustyn Quandus H 8 C X NRD 1 Elijah Mackay

23 Elijah Mackay H 7 C 31 X BRA 2 Dustyn Quandus

27 31 Cleder Flores H 10 C 62 BRA 1 Jaydrick Kock

15 Jaydrick Kock H 13 C 56 TIG 2 Cleder Flores

28 45 Myron Adams H 10 C 43 X SAN 1 Myron Adams

56 Pedro Cruz H 11 C 59 X NRD 2 Pedro Cruz

29 12 Ariel de Mey H 9 X TIG 1 Myron Adams

45 Myron Adams H 10 C 43 X SAN 2 Ariel de Mey

30 2 Sue-Jean Kelly D 6 B 26 X TIG 1 Sue-Jean Kelly

22 Keesha Thode D 6 C 25 BRA 2 Keesha Thode