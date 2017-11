Resultado completo di Best of the Best Taekwondo Challenge

Aruba por ta orguyoso di un Best of the Best Taekwondo Challenge cu participacion di nuebe pais Internacional cu a haci esaki grandi.

For di e prome dia caba e team di Brazil a anuncia cu na aña 2018 nan ta bay bin cu mas bringado. Chile, Colombia, Uruguay y Surinam tambe a bisa e mesun cos.

Nan a papia di e beach, hotel, cuminda, trato y e evento den aire liber.

Aruba tin masha hopi cos pa ofrece na e turistanan. Ora cu nan a wordo puntra ta kiko tur mester mehora pa aña 2018, nan ta bisa cu e dianan tabata mucho tiki.

Esaki ta nifica cu Aruba ta keda e Pais cu nan lo bolbe bek den futuro, nos di Aruba mester sigui brinda e bon trato pa mantene nos turistanan sea pa Taekwondo of vakantie.

E portal www.mundotaekwondo.com a duna Aruba un bon promocion riba nan website y mundo henter por a mira esaki via rednan social. 297 Sports ta e unico cu a

presenta pa competi pa e Best Shot y esaki a bira un realidad. Tele Aruba tabata claba pa graba e miho peleanan. Aruba Native tabata tey for di mainta te cu anochi pa no perde niun accion.

E Paisnan Internacional a laga sa cu Aruba tin bon bringado, esey kiermen cu e atletanan cu a wordo selecta pa bringa na Best of the Best tabata na nan luga. No ta esey so, sino cu nos atletanan ta bringando ariba un nivel Internacional awo tambe. Colombia, Chile, Surinam y Uruguay a laga sa cu Aruba tin bon bringado, esaki ta algo cu nos kier a tende tambe. Si bo wak bon ora cu nos representa Aruba Internacionalmente tambe, nos ta demonstra cu nos ta ariba e caminda grandi caba.

Spera cu pa futuro nos instancianan concerni por pone e placa unda cu semper tin premio ta wordo treci Aruba. Inverti den tur locual ta produci y tur locual ta mustra crecemento den nan desaroyo. Na 2020 tin e proximo Olimpiada y hopi lo desea pa clasifica pa esaki.

Aki bounan tin e resultado completo di tur e 52 peleanan di Best of the Best Taekwondo Challenge: