Restonan mortal a wordo haya na Boneiro

KRALENDIJK, Boneiro – Relaciona cu e investigacion pa e dama perdi for di diahuebs dia 20 di April na Boneiro, por informa cu funcionarionan di polis KPCN y OM BES, a ehecuta un buskeda riba un tereno na Playa Grandi den vecindario di dam Grandi. Esaki relaciona cu desaparicion di e dama Adriana Morales de Florencio di Mexico. Por confirma cu a bin haya e restonan mortal di un persona.

E investigacion forensico riba y banda di e curpa ta andando. E investigacion ey ta entre otro pa determina si ta trata di e dama perdi. Polis y OM ta tene cuenta sinembargo debidamente cu esaki. Mientras tanto a pone famia di Adriana Morales de Florencio na altura di e hayasgo di e curpa.

E investigacion ta continua.

Empleada di crucero

Adriana Morales de Florencio ta un empleada di Royal Caribbean. E muhe hoben di nacionalidad Mexicano, a laga e crucero, Navigator of the Seas, mientras cu e barco tabata na Boneiro riba dia 20 di April, pero no a yega prome cu e salida, lantando asina e alarma. Di acuerdo cu Cruise Law News, esaki tabata e di dos contract di Adriana riba e barco.

Polis na Boneiro ta puntrando tur hende cu por a mira Adriana of of tin informacion, pa tuma contacto cu oficina di polis na Kralendijk. Notisia ING a saca dos potret di Adriana Morales di Florencio, uno di su paspoort y un otro for di e camara di terminal di crucero.