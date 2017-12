Responsabilisacion no ta persecusion politico

Den transcurso di siman pasa y tambe weekend cu a pasa por a tuma nota di hopi comentario encuanto e detencion (nan) relaciona cu e investigacion di e aparatonan cu a keda falta na entre otro Bestuurskantoor.

A wak tambe insinuacionnan y acusacionnan cu a wordo lansa pa cierto politiconan opositor y nan sostenedornan purbando di presenta e detencion (nan) como persecucion politico, algo cu claramento no ta e caso.

Nos Prome Minister actual a te hasta ofrece e oportunidad di debolbe e aparatonan si en caso e tawata trata di un confucion. A caso ora cu durante e gobernacion anterior un minister di e mesun gabinete a keda deteni nos lo por conclui cu ta trata di persecucion politico di su propio partido, of cu e tawata parti di un investigacion di Ministerio Publico?

Si na un compania por ehempel e doño di trabow ta inverti den herment pa su trahado por haci su trabow di e miho manera posibel, esaki automaticamente nifica cu e hermentnan aki ta bira propiedad di e trahado despues cu su relacion di trabow termina cu e compania?

Den caso cu e mes hermentnan aki haci falta ora di tuma un inventario, e no ta logico pa laga haci un denuncia y investigacion? Aki no ta papia di culpabilidad, pero mas bien di responsabilisacion – culpabilidad apenas por wordo papia di dje na final di un investigacion, pero mester cuminsa un caminda.

Si nos kier integridad, transparencia y bon gobernacion – e no ta logico e ora cu lo drecha unda cos a bay robes? Ta un cambio nos tur kier wak unda cu tin orden y respet atrobe riba nos isla, y nos mester cuminsa na duna un bon ehempel.