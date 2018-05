Rescate na Kamay pa señora benta abou un dia den cas su so

Diaranson merdia unidad di bombero, ambulans y polis a keda manda cu urgencia pa Kamay na Caya Cocolishi unda persona a scucha un señora ta grita for di un cas pidiendo ayudo. E personanan a bin pa haci un trabou na e cas y ningun hende kier a sali yudanan y e grito a ponenan bati alarma. Cu ayudo di unidad di bombero, polis a logra drenta e cas via un bentana y topa cu e señora benta den e cas pidiendo ayudo. Un señora grandi di edad su so den e cas a informa e autoridadnan cu for di diamars merdia el a dal abou y no por a lanta mas, e tabata grita so pa ayudo pero nada y e tabata tin e speransa cu un hende lo scuche y bati alarma. Paramediconan di ambulans a yega di biaha pa atende cu e señora y controla su salud y a bay cune hospital pa haya tratamento medico avansa.

