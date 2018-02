Representantenan di Republica Dominicana interesa pa cera lasonan comercial cu Aruba

Exprodesk a wordo acerca door di representantenan di Republica Dominicana, pa cera lazonan mas estrecho cu Aruba, pa cual Sra. Sharon Meijer – Van de Linden, di Exprodesk ta amplia mas ariba esaki.

Nan a wordo acerca pa Sr. Eduard McCullen cu ta Vice Consul y Business Development di Republica Dominicana y tambe door di Sr. Jonathan Arajona, cu ta director di Inteligencia di Centro di Economia y Inversion di Republica Dominicana pa asisti nan pa hiba negoshinan di ARuba, conhuntamente cu Camara di Comercio pa participa na un Trade Fair na Republica Dominicana.

Na e Trade Fair nan lo por wak productonan cu ta varia di productonan agricola pero tambe den e parte cosmetico, farmaceutico entre otro. Tambe lo duna e oportunidad pa negociante cu lo kier bay presenta nan productonan, esaki tambe lo tabata posibel, pa tambe exporta e ora productonan di Aruba na Santo Domingo.

Tin hopi interes di Santo Domingo pa cera e lazonan aki. Por bisa cu pa e grupo cu ta bayendo aki, Republica Dominicana a ofrece p.e., cu e dos prome dianan di e Trade Fair nan lo core cu tur e gastonan di hotel y transporte. E gastonan di ticket lo haya un restitucion di 300 dollar.

Gobierno di Republica Dominicana kier cera lazonann estrecho cu Aruba, den e parti di importacion y exportacion. Negociatnenan cu ta interesa pa busca of ta mira den Republica Dominicana un oportunidad pa busca nan productonan, importa nan for di Republica Dominicana, lo ta asisti na e Trade Fair aki. Pero tambe di Aruba, cualkier producto cu lo ta interesa den e mercado Dominicano, cu lo kier mustra nan productonan ayabou.

E trade fair lo ta di 6 te cu 9 Maart proximo na Santo Domingo, Republica Dominicana. E prome dos dianan lo ta un intercambio comercial entre Aruba y Republica Dominicana. Lo tin otro paisnan cu tambe lo ta presente na e Trade Fair.

Na tur e comerciante cu lo kier participa, aunke cu e date line pa por haya e dos dianan gratuito a caba di pasa diabierna 23 di Februari y no tin chance mas cu esey, pero ainda por inscribi pa participa via e web site di ExproDesk, of via e consul di Republica Dominicana, Sr.Edward McCollum. Asina Sra. Sharon Meijer- Van de Linden a finaliza bisando.

