Reorganisacion den Aduana no ta canando debidamente

Sr. Eduard Maduro, Presidente di SADA, diahuebs siman pasa a tene un reunion extraordinario cu nan miembronan. Desde December aña pasa a tene un walkout ya cu e reorganisacion no a cana e caminda cu e tabata mester a cana.

Desde 2013 cu Duoane a los for di Belasting, y na 2015 cu Sr. Croes a bira director di Aduana, pero te eynan y nada mas a sosode. Durante tur e reunionnan, den tur e añanan ey, nan tabata puntra Minister y e director, con a para cu e reorganisacion pasobra mester bin un werkgroep manera prescribi den e MB di 2013 unda cu lo mester haci e cambionan den e functiehuis. E parti grandi ta un salarishuis apart. Tur esakinan a keda para eynan. Y na December 2016 e miembronan a bisa ta basta. Conhuntamente cu e Minister Bermudea na December 2016 a firma un convenant, unda ela forma e werkgroep pa asina traha ariba e parti di disgusto y malcontento di e trahadonan. E planta tabata cu per 1 juni tur cos mester a wordo afgerond. Pero cierto circunstancianan a pone cu no a make it pa e deadline, ya cu reunionnan a wordo cancela. Bestuur di SADA conhuntamente cu DRH y leiding, a traha duro y a haci hopi sondeo, hopi parti di cosnan cu ta necesario unda cu nan kier yega unda nan kier yega pa nan logra algo bon hinca den otro pa nan Cuerpo pa asina nan por wak pa algun aña cu nan ta bon den nan functieomschrijving. Pesey a tuma e ultimo reunion cu miembronan, pa tuma un decision. Enberdad bestuur ta sinta den reunionnan, pero nan final di dia ta miembronan ta tuma decision. Ta e miembronan ta bin cu e voorstel, y ora di presenta e ultimo desaroyonan di e werkgroep, e miembronan, aunke cu e reunion a bay poco stroef, pero mester duna pa haya, y toch e miembronan a ripara cu e trabao haci door di e bestuur a wordo aproba den sala y proposicion treci door di Minister, al fin tambe a wordo aproba.

Ainda tin hopi cos te ainda cu no a haya atencion, manera barcadera , waf y airport, pero SADA mester a kies pa pone e prioridadnan na nan luga. E parti di e werkgroep tabata rekeri prioridad ya cu ta decisionan cu mester bay Ministerraad pa wordo firma. Pesey a opta pa pone e prioridad ariba e werkgroep y finalisa esaki. E dia di mañan nan lo tin un functiehuis nobo, salaria nobo. Awo cu ta kedando cla, awor SADA ta bay focus bek mirando cu tin hopi cos cu falta atencion, pa keda cla ainda. Nan no ta ponenan un banda, pero ta cosnan cu mester bay traha ariba nan. Tin hopi disgusto bou di miembronan stacionan na diferente stacion, pero awo lo cuminsa atende nan bek y traha pa bin cu solucion definitivo y permanente.

Aki dos luna, lo ta eleccion y segun Sr. Maduro, gobernacion ta un continuacion, dus nan lo sinta na mesa toch cu cualkier gobierno. Aunke cu falta dos luna pa eleccion, tin cierto cosnan cu ta decisionnan simpel cu tanto leiding, of minister mester cay aden pa ponenan cana. Tin hopi cosnan cu a wordo tranca door di leiding, pero ora minister a cay aden, el a duna e problematica un push pa yega na un solucion lihe. Tin algun rapport cu a keda cla cu SADA no a haya resultado di nan.

E construccion segun Sr. Maduro, e ta bunita pero e no ta funciona pa nan trabao. Te ainda Douane tin problema cun’e y nan ta wardando ariba e rapport cu gobierno a laga traha. Segun Sr. Maduro, mester bin dos salida, y ora di drukte, airport ta bira un caos y te hasta tin ora mester hala hende un banda, ya cu e trafico di hende no ta fluha. A focus pa bin cu cambio contra conseho di Douane, a haci cambionan contra di nan conseho y awo a resulta, cu e no ta funciona, manera premira. Lo mester wak pa bin cu’n solucion pa esaki tambe, segun Sr. Eduard Maduro, di sindicato di Douane, SADA.