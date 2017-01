Rene Herde: Pueblo mester exigi di tur partido pa BISA KICO Y CON cu tur plan y promesa

Tin politico cu ta kere cu den campaña nan por bisa tur cos y priminti tur cos. Nan ta pensa cu despues semper nan lo por bisa e votadonan cualkier excuus y nan lo pordona nan. Wel, pa e politiconan cu ainda ta kere esey, tin mal noticia: e tempo ey a pasa! Awe tur politico mester bisa KICO nan kier logra y CON nan ta bay logr’e. Pueblo mester exigi esey di nan tambe! Di e forma ey loke politiconan bisa no ta keda un promesa bashi cu nan por core pe den futuro. Votadonan mester pone politiconan splica con nan ta pensa pa haci loke nan ta priminti, pa e votadonan mes por investiga y check si loke e politico ta bisa en berdad por. Awor aki ya tin un partido ta priminti cielo na tera pa haya atencion y voto. Nan no tin cunes si ta berdad of posibel loke nan ta bisa. Nan no ta splica con nan ta pensa pa haci loke nan ta priminti, pero nan ta sigui cu nan politica bieu. Awor aki e partido MEP ta priminti hende cu nan ta bay “baha edad di pensioen”, hisa e pensioen y baha e belasting cu hende ta paga riba nan pensioen. Mare loke nan ta bisa por ta berdad. Ta ken no kier baha cu pensioen na un edad mas abou? Pero ta corecto pa priminti esey? E ta posibel? Ban analisa e promesa aki di MEP.

PENSIOEN

MEP ta actua hipocrita ora nan bisa cu nan kier baha. Edad di pensioen. Pasobra apenas algun aña pasa a sali na cla cu e lider actual di MEP mes a conseha gobierno pa HISA e edad di pensioen. Ora a confronta e lider di MEP cu su conseho, el a bisa cu esey tabata tempo cu e tabata experto di belasting. Awor no mas! Kier men cu no por confia palabra di e lider di MEP, pasobra Bo no sa ki ora e ta papia berdad. Si MEP kier baha e edad di pensioen nan tin cu bisa con ta bay haci’e. Un di e ideanan cu MEP ta hunga cun’e ta pa no laga e edad sigui subi ora e yega 62 aña. Esey no ta baha e edad. Esey lo ta pa e no lagu’e sigui subi. Pero hasta pa haci esey, MEP mester bisa con ta bay haci’e. Nan mester bisa cuanto e prima di pensioen lo mester subi pa tur trahado y doño di trabou pa por haci esey. Of con ta sigura cu e pensioen di pensionadonan no baha pa por paga pa e pensionadonan nobo.

BELASTING

Pa loke ta e belasting riba pensioen, MEP mester bisa ta cua belasting e ta bay baha y con. Pasobra awor aki ya niun hende no ta paga belasting riba e pensioen di biehes! (AOV). Ta riba e suma cu hende haya ariba di e pensioen di biehes ta cuminsa paga belasting. Pa loke ta e promesa di MEP pa subi e suma di pensioen tambe MEP mester splica ta con ta bay haci’e. Cu e ta deseabel ta sigur! Ta ken no kier mas entrada of miho pensioen? Enbes di priminti cu ta hisa e pensioen gobierno di AVP a subi e pensioen ya dos aña tras di otro, awor cu a salba e fondo cu MEP a laga bay casi bancarota. Banda di esey gobierno di AVP a crea e pensioen priva pa tur trahado na Aruba. Cu esey e trahadonan den futuro lo tin dos pensioen ora nan baha cu pensioen. Nan lo tin e pensioen di biehes y esun cu nan mes a crea hunto cu nan doño di trabou. Esey ta con bo ta goberna: no priminti pero soluciona problema cu accionnan concreto!