Rene Herde: Pa tur trahado na Aruba no bay trabao no ta un opcion

Pa tur trahado na Aruba trabou ta un factor importante den nan bida. E ta e forma cu nan ta gana nan entrada pa cuida nan mes y nan famia. E ta un di e formanan cu nan ta contribui na nan pais. E ta un forma pa nan desaroya den bida social den comunidad. Pa tur e motibonan aki esunnan cu ainda no tin trabou ta desea di haya un trabou mas lihe posibel. Y cu nan rason.



Tin un grupo di hende den nos comunidad sinembargo cu tin un otro actitud pa cu e trabou y e responsabilidad cu nan tin. E miembronan di e fraccion di MEP den oposicion a haci’e parti di nan forma di pensa y di biba pa NO bay trabou mes! Aña pasa nan a kibra tur record di ausencia y di no haci nan trabou. Nan a haci’e un custumber di no lesa nan documentonan y despues keha cu nan falta informacion. Nan a haci’e un custumber di traha den forma di warda: ora un baha for di warda e otro ta subi. Anto e cambio di warda ta mey mey di un reunion. Ta p’esey ora di vota tin biaha ni mayoria di e miembronan di e fraccion di MEP t’ey pa vota. Pero e dia despues nan ta keha den corant pa crea e impresion cu nan tabata tey. Aña pasa y e aña aki caba nos a wak cu e fraccion di MEP no ta haya nan trabou importante manera resto di trahadonan si ta pensa di nan trabou. Prueba di e actitud totalmente robes aki di MEP ta riba un sin fin di potret.



Miembronan di AVP ta di opinion cu trabou ta un actividad valioso y esencial den bida. Pa sigura entrada, pa desaroyo personal, pa contribucion na comunidad y pa e responsabilidad cu nos tur tin cu nos famia y cu nos comunidad, trabou ta esencial! Ta p’esey no bay traha, no ta un opcion. Of manera e miembronan di MEP ta haci, nan ta bay cas mey mey di un reunion, yega ora e reunion ya tin mitar caminda ta bay of pio, keda sin bay traha mes. Loke ta conta pa tur trahado na Aruba, ta conta pa MEP tambe: si bo tin un trabou, cuid’e, carga e responsabilidad bon, bay traha!