Rene Herde’: Pa combati criminalidad mester elimina tur posibilidad pa criminalnan

E forma cu mas pais rond di mundo ta combati criminalidad, ta door di elimina tur caminda cu ta habri posibilidad pa criminalnan. E ta loke nan ta yama e “vulnerabilidad” di e pais. Si sigui e pensamento aki, nos lo por reduci y elimina cierto formanan di criminalidad door di reduci e vulnerabilidad of posibilidad pa crimennan aki na Aruba. Entre e accionnan cu mester tuma pa reduci e vulnerabilidad cu tin den e hendenan cu ta drenta nos pais, ta di trece cambionan structural den e sistema di trafico di hende cu ta drenta, keda y sali di nos pais. Uzo di un sistema electronico di hende cu kier bin Aruba (estilo ESTA di Merca) lo fungi como “carchi di identificacion” como turista of estadia. E lo facilita pa haya sa ken ta na Aruba, unda nan ta keda y si nan a pasa na periodo di estadia na tur momento. Awor aki tin mucho hende cu ta drenta y ta pasa nan tempo di estadia. E sistema aki lo reduci e vulnerabilidad den nos sistema di imigracion como isla turistico y haci e trabou di control di autoridad y di polis mas eficiente y efectivo. E inversion den esaki ta menos cu e perdida di trankilidad y paz.

Pa e criminalnan di Aruba mes, no por hustifica nan crimennan door di bisa cu ta pasobra nan no tin trabou of entrada. Conciente di e echo cu desempleo y falta di entrada ta haci bida masha dificil, nunca e por ta motibo of hustificacion pa comete atraco riba un tienda chikito, riba un mama cu a caba di cobra su onderstand of un pensionado cu a bay banco pa cobra su pensioen. Hopi hende a lanta den famianan cu poco entrada, pero nan no a horta y comete crimennan pa haya loke nos no por a haya na cas. Pa crimennan cometi door di hende di Aruba mes, accionnan preventivo y sistematico di polis y departamentonan social y di labor, lo por preveni crimennan. Scolnan por yuda identifica posibel problemanan na tempo. Via un bon comunicacion entre departamentonan lo por actua preventivo riba diferente tereno. Door di ristra preventivo pero den forma sistematico y confisca armanan, por gara hende cu tin arma illegal y kita nan. Lo por entrevista hende cu no ta registra pa trabou y yuda kita nan di comete crimen. E lema “prevencion ta mas barata” ta conta pa combatimento di criminalidad tambe! Aunke e lo por nifica mas control y menos privacidad den algun situacion. Pero den un mundo cu a cambia y den defensa di nos estilo di bida liber, habri, alegre y sigur aki na Aurba, e ta un prijs cu hopi ta dispuesto pa paga!