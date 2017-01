Rene Herde’ na Evelyn Wever-Croes: Carga bo responsabilidad

“Prome cu e lider di MEP bin bisa cu e no por a entrega e concepto di ley pa aumenta castigo of pa fiha un castigo minimo, laga mi bis’e cu e no por core pa su responsabilidad como Parlamentario. E no por sconde tras di un of otro excusa pakico e no por a sikiera entrega un ley pa nos trata den Parlamento. Marlon Sneek a entrega y haya aprobacion pa tres ley. Donny Rasmijn a entrega y haya aprobacion pa un ley. Nan no tabata tin excusa. Nan a studia, traha y haya aprobacion pa nan proposicion di ley. Esey ta responsabilidad di Parlamento.” Asina Rene Herde a declara diadomingo atardi riba e impresion robes cu e lider di MEP kier crea rond di e castigo abou cu Ministerio Publico a exigi den caso di un abusador sexual cu a wordo gara na momento di su actonan. E lider di MEP a purba duna AVP culpa pa esaki, creando e impresion cu Ministerio Publico y Corte no por haci nada mas. Rene Herde’: “E lider di MEP sa masha bon cu loke e ta bisa ta totalmente incorecto. Nos a aumenta e castigonan den ley. Ta Ministerio Publico ta pidi poco castigo y Corte ta duna poco. Ley ta duna nan e posibilidad pa duna hopi mas! Nan mester splica comunidad ta kico nan ta haci.”

ROL DI PARLAMENTO

Parlamento y Gobierno ta e unico instancianan cu por traha of propone ley pa nos pais. Parlamento ta e unico instancia cu por aproba un ley. Miembronan di Parlamento cada uno of den grupo por propone un ley of propone pa cambia un ley. Niun otro hende por haci esey. Miembronan di Parlamento ta haci esey tambe. Marlon Sneek di AVP ya a presenta tres ley y a haya aprobacion di Parlamento pa nan. Donny Rasmijn di AVP a presenta un ley aña pasa y a haya aprobacion pa esey. E lider di MEP a bisa cu e lo presenta un ley pa regla castigo den caso di abuso sexual di mucha for di aña 2012. Nunca Parlamento a haya un concepto di ley di e lider di MEP pa trata! Nunca. Anto e ta hurista! Rene Herde’: “Si Marlon y Donny por a traha ley of propone pa cambia ley, e lider di MEP tambe por. Pero te awe e ta uza un of otro excusa pa no carga su responsabilidad como miembro di Parlamento! Prome cu e bin bisa cu e ta wordo stroba den su trabou, mi ta anticipa y bis’e stop di core pa su responsabilidad. E mester bisa pakico e no por a entrega e ley cu e ta bisa cu el a traha. E tin cu bisa ta kico Raad van Advies y huesnan a bisa di su idea. Pero si e tin un solucion e mester present’e. E mester stop di core pa su responsabilidad y stop di duna otro hende culpa pa su inactividad.”