Rene Herde’: “Mi no por imaginami cu awor cu nos ta asina cerca, cu nos no por realis’e”

Tabata di spera. E tema di un ley di Reino pa crea un “areglo di conflicto” pa e cuatro paisnan di Reino, a wordo trata durante di e reunionnan di TRIPARTITE entre Parlamentonan di Aruba, Corso y Sint Maarten, y tambe den e reunionnan di IPKO cu parlamentarionan di Hulanda acerca.

MAS LAAT DEN 2017

E meta y speransa di Parlamentonan di Aruba, Corsou y Sint Maarten tabata, cu lo por a trata un concepto di ley di Reino den Parlamento di Hulanda prome cu eleccion na Hulanda na Maart e aña aki. Durante di e reunionnan siman pasa a sali na cla cu no ta bay logra bini cla cu e ley y trata esaki den Tweede Kamer di Hulanda prome cu eleccion na Maart. Rene Herde’: “Nos ta desapunta. Nos a bisa nos coleganan di Hulanda esey. Nos tin mas cu 6 aña y mey ta traha riba e tema aki cu ta poni den Statuto di Reino for di 1954. Nos ta lamenta cu nos no lo trata esaki cu e Parlamento actual di Hulanda, cu a traha hunto cu nos riba e tema aki. Aña pasa nos a hasta yega na un acuerdo di kico mester bin den e ley y con e mester funciona. E ley no ta bay yega Parlamento prome cu eleccion, pasobra ta awor numa e minister Plasterk a manda pidi conseho di Raad van State, riba su concepto di e ley. Lo dura por lo menos tres luna pa haya e conseho. Kiermen cu ta te despues di eleccion na Hulanda cu lo por trata un concepto di ley den Parlamento Hulandes (=Tweede Kamer).

DOS CONCEPTO

Awor aki tin dos concepto pa un “areglo di conflicto” riba mesa. Un di e minister di Asuntonan di Reino di Hulanda sr. Plasterk. Y uno di e parlamentonan di Aruba, Corsou y Hulanda. Na final lo mester yega na un ley pa un areglo pa henter Reino. Esey lo sosode den Parlamento Hulandes na momento di e debate riba esaki. Awor aki ta spera cu tur dos concepto wordo mand’a pa Raad van State pa haya conseho. Pero esaki no lo bin cla prome cu eleccion na Hulanda na Maart awor.

OPTIMISTA

Rene Herde’ ta keda optimista pa creasion di un “areglo di conflicto” e aña aki mes. Rene Herde’: “Nos a yega hopi leu hunto. Nos a hasta describi y acorda hunto con e areglo di conflicto mester ta. Loke falta ta un fecha pa trata y aproba esaki den Parlamento Hulandes. E cos aki ta mucho importante pa nos y pa relacionnan den Reino. Nos tin mucho tempo ta traha riba dje. Defunto amigo Mito Croes a hunga un rol masha importante for di añanan 90 den esaki. E a describi den amplitud y detaye dicon mester bin na un arelgo asina y con e mester funciona. E “areglo di conflicto” ta importante pa evita cu diferencianan di opinion entre gobiernonan di nos paisnan di Reino, bira conflictonan manera nos a wak sosode mucho hopi e ultimo añanan. Esaki a daña relacionnan entre e cuatro paisnan di Reino y a causa denconfiansa y resistencia innecesariamente. Mi no por imagina mi cu awor cu nos ta asina serca di crea un areglo, cu nos no por realis’e. Mi ta convenci, cu e sosten di coleganan di Hulanda, e aña aki ainda – cu un Parlamento nobo despues di eleccion na Hulanda y cu un gobierno nobo – nos lo por crea e areglo di conflicto aki mas laat e aña aki.” Asina Rene Herde’ a finalisa riba e tema aki.