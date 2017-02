Rene Herde: E plan di AVP tabata “groeien en niet snoeien”

Pa añanan largo, hasta prome cu a drenta gobierno, partido AVP a bisa con lo maneha finansa di nos pais pa por sak’e di e crisis financiero, economico, laboral y social cu e tabata den na 2009. Enbes di tuma MEDIDA, lo stimula crecemento economico. Cu e economia mas fuerte y cu mas entrada, lo sanea finansa publico. Esey AVP a bisa y ta esey AVP a haci. Y cu exito! Ta straño cu despues di tanto aña y despues di tur e pruebanan visibel den inversionnan, den analisis y den cifranan, ainda tin miembronan di e partido MEP ta bisa cu “reduccion di deficit no tabata e plan di AVP. E plan di AVP tabata “groeien en niet snoeien”. Ta parce cu algun hende den MEP djis no kier kere loke nos a bisa y haci. Pa esnan cu si tin mente habri pa pensa y compronde; pa esnan cu ta wak y kere, ata aki esencia di e maneho.

MEDIDA Y AUSTERIDAD vs STIMULA Y COMPARTI

MEP mescos cu hopi rond di mundo ta kere cu pa bo drecha situacion financiero di un pais, mester djis corta gasto di Gobierno y hisa entrada di gobierno cu MEDIDA. Experiencia na Aruba y den mundo a demostra cu esey no ta e solucion. Specialmente companianan chikito, trahadornan y nan famia ta esnan cu ta sufri. Aruba ta un pais caminda comercio local ta hopi dependiente di e servicionan cu Gobierno ta cumpra y proyectonan cu Gobierno ta inicia y financia. Gobierno di Aruba ta e unico instancia cu ta inverti directamente y indirectamente mas cu 1 biyon florin tur aña den economia di Aruba. Ora Bo corta den inversion y actividadnan di Gobierno, bo ta corta den entrada di companianan cu ta haci negoshi cu Gobierno; bo ta corta den companianan cu ta ehecuta proyectonan pa Gobierno. Ora nan no tin proyecto, nan ta laga trahado bay. Ta cuanto compania ta drecha scol, traha y drecha caya, traha y drecha edificio tur aña? Cuanto compania ta bende servicionan di papel y potlood, te auto y experticio na e cantidad continuo cu Gobierno. Ora Bo corta bruto den gastonan di gobierno of hisa entradanan den e estilo di MEP y CFT, bo no ta afecta e capacidad di Gobierno so. Bo ta afecta henter economia di nos pais. Conta acerca e cantidad di hende cu ta depende di servicionan di gobierno, di penisoen, salario, subsidio y otro formanan di cubri nan gasto cu ta sali di caha di gobierno. Corta gasto of hisa entrada (MEDIDA) sin tene cuenta cu tur esaki ta irresponsabel! Esey ta e estilo di MEP!

MANEHO DI AVP

AVP a scoge pa stimula economia enbes di corta den dje. A haci esaki door di usa e placa cu tabata tin den Fondo di Desaroyo pa finansas proyectonan. Tambe a fia placa pa inverti den infrastructura fisco y social. Tur e proyectonan aki a duna trabou na companianan local cu por a tuma trahadonan bek na trabou y asina e trahadornan a haya un entrada atrobe pa cria nan famia y contribui cu nan prima na AZV, SvB y fondonan di pensioen.

AVP a wak cu tabata tin algun grupo cu a wordo afecta mas cu otronan den e crisis. Tambe tabata tin gruponan grandi di hende cu a perde forsa di compra. Den e 8 añanan di MEP pueblo a perde 24.7% di nan forsa di compra. Costo di coriente so a subi cu 120% y nunca a baha prijs di coriente of awa. Pa e gruponan mas vulnerabel, pensionado, trahadonan cu entrada mas abou, AVP a duna for di caha di Gobierno, na mas cu un biaha den e ultimo 7 aña, un compensacion pa perdida di costo di bida. (=reparatietoeslag) A debolbe e ahustacion pa perdida di costo di bida pa empleadonan di Gobierno y maestronan di scol (= indexering pa mas o menos 6 mil hende). A baha prijs di awa y di coriente na dos ocasion. A pone e dos fondonan di pensioen bek riba forsa pa sigura e entrada di mas cu 20 mil pensionado. A mehora e forsa di entrada di esnan mas vulnerabel, esnan cu un onderstad, e mamanan soltera, e hendenan cu un handicap. Te awe integrantenan di MEP ta haya cu Gobierno di AVP a gasta placa na yuda esnan cu menos entrada y mas vulnerabel den nos pais. E plan di AVP pa un PROGRESO COMPARTI ta wordo considera malgastamento di placa. MEP a bisa esaki den Parlamento y awor riba facebook! AVP a haci exactamente loke AVP a bisa y loke AVP a haci! Y pa esnan cu ainda ta puntra ta con a baha e deficit riba presupuesto, ta ora bo stimula economia, ta ora bo haya mas entrada, bo por cubri Bo gastonan sin mester tuma MEDIDA of corta gastonan den forma inhumano. Pero no preocupa, boso ta den bon compania. CFT tambe ta pensa mescos cu boso di MEP. Pero prome cu bo bira contento pesey, wak kico CFT a haci cu Corsou!