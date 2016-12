Rene Herde: E aña aki tabata tin progreso importante

Durante di e ultimo Conferencia di Prensa di e fraccion di AVP den Parlamento pa 2016, e lider di fraccion Marlon Sneek y Rene Herde’, a repasa e tema, debate y logronan mas importante di aña 2016. Tambe nan a wak dilanti pa wak kico 2017 ta bay trece pa Aruba. Rene Herde’: “Sin duda e tabata un aña exitante. Aruba a haci adelantonan grandi y importante netamente riba e tema y areanan cu ta asina crucial pa futuro: economia, finansas publico, seguridad social, labor, infrastructura y enseñansa. Riba tur e terenonan aki nos a conoce cambionan grandi of preparacion pa cambionan grandi cu nos lo wak cristalisa den 2017. Pero sin mas loke mas a domina e aña aki den politica y cu lo tin un impacto grandi den otro aña y añanan despues, ta e reapertura di e refineria na San Nicolas. E tabata un meta cu hopi a pensa cu ta imposibel. Pa otronan den oposicion e tabata un tema pa haci politica cun’e. Pa AVP e tabata un reto cu nos a logra concretisa den acuerdonan cu ta fortifica nos economia, crea cupo di trabou y duna entrada desea na famia y Gobierno.” Pa Aruba e tabata e tema mas importante di e aña!

TURISMO

Turismo ta keda e pilar principal di Aruba y lo sigui haya tur atencion cu e merece. E aña aki debatenan den turismo a concentra riba introduccion di regla pa controla e crecemento di “all inclusive”. Rene Herde’:” E debate tabata hopi publico y cu un participacion grandi di hopi sector di nos comunidad. Esey ta bon, pasobra ta trata di un tema cu di un forma of otro ta afecta nos tur. E resultado di e debate tabata cu a yega na un areglo cu ta permiti hotelnan pa opera parti di nan hotel como “all inclusive”, sin cu a laga cos bay for di man y permiti un exceso di “all inclusive” cu no lo tabata bon pa Aruba. Den e debate aki interes di Aruba a prevalece!”

2017

Segun Sneek y Herde’ e aña 2017 ta priminti di bira uno ainda mas interesante, pasobra tin asina hopi tema y proyecto den preparacion cu ta bay concretisa den 2017. Pa prome tin e refineria cu ta bay cuminsa tuma hende na trabou pa e prome fase di haci limpi y drecha e refineria pa e por opera bon y cu gas. Banda di esaki tin proyectonan manera e “Green Corridor” cu ta bay keda cla y cu lo enrikese henter e area pariba di brug. Bo tin scolnan cu ta bou renobacion y e scol nobo Prinses Amalia cu ta bay keda cla. Tin e renobacion di e dump y e asignacion oficial di e areanan asigna specialmente pa cuido di naturalesa. E hospital nobo ta bay bin cla gradualmente y lo wordo tuma den operacion. E sistema nobo di salario di maestronan di scol ta bay wordo trata den Parlamento y e ley pa prohibi saconan di plastick ta drenta na vigor. Anto esey ta djis parti di tur loke ta bay wordo haci na 2017.

Sinembargo, conciente di tur loke falta pa haci, AVP ta sigui bisa “ainda falta”.