Rene Herde: Den 2016 por mustra cu AVP a cumpli

Tur loke Banco Central a bisa pa e parti di finansas, partido AVP a cumpli. Parlamentario Rene Herde a splica mas di e retonan cu a pasa den dje pero na final a cumpli. Herde a comenta cu awe 2016 por mustra un biaha mas cu a cumpli. Finalmente Banco Central a bisa pa Aruba tin un miho futuro mester habri e refineria. AVP a cumpli. Riba puntonan esencial di desaroyo di nos pais, gradualmente, poco a poco, paso pa paso, decision pa decision, reunion pa reunion den Parlamento ta atende cu tur e retonan grandi. Banco Central a pone na 2009/2010 y cu hopi hende e tempo ey a bisa cu ta imposibel pa Aruba logra. Ate gradualmente, tin biaha cu dolor di cabes, a logra pa haci esey.

Ora logra e no mester ta algo riba papel. Pueblo mester sinti’e, mester ripar’e, di un forma of otro, den tur sector, mester sinti e progreso. A wak’e mas cu un biaha caba den e ultimo añanan, con progreso di e pais ta bay bek directamente pa pueblo. No solamente den drechamento di scol, no solamente den drechamento di Playa y San Nicolas y proyectonan grandi di renobacion. Pero directamente cerca cada un di nan. E aña aki atrobe, Gobierno di AVP a tuma decisionnan cu ta toca tur hende, di un forma of otro.

A yam’e con ta comparti e progreso. E meta, ora cu Aruba bay dilanti nos tur tin cu bay dilanti. Entrante Januari lo ripara cu e pensioen di nos grandinan lo bolbe subi cu 2.3%. Salario minimo apesar cu inflacion tabata abao ta bay subi cu 2%. Reduccion di tarifa di coriente pa casnan e ta baha cu 15%, pa comercio e ta baha cu 5%. A wak e comparacion di prijsnan aki cu por ehempel cu Corsou. Mientras cerca nos bisiñanan di Corsou, prijs di awa a subi, na Aruba e ta bolbe baha y e diferencia ta grandi, segun Rene Herde.