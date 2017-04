Rene Herde: Caso di Minister Paul Croes a cay manera un bom

Pa loke ta e caso di minister Paul Croes, a cay manera un bom pa fraccion di AVP, si mira cuanto cos ta haci pa no cay den casonan asina aki, segun Rene Herde ta splica.

E caso a shocknan inmensamente. No tin ningun palabra pa describi e shock cu tur a haya. Den e partido pa cual Herde ta miembro den e ultimo 28 aña, a cay manera un bom. Y pa e percura personalmente tambe, como ex lider di fraccion, e ultimo 8 aña, a accentua e importancia di tin un bon gobernacion. E integridad indudabel, indiscutibel di tur miembro di Parlamento y tur miembro den cualkier funcion ehecutivo den Gobierno, den sector publico. Pa integridad ta indiscutibel, na tur nivel, den tur parti di Gobierno. Inacceptabel cosnan cu a mira cu a wak den pasado y cosnan cu obviamente cu esaki ta keda algo cu tin cu pone atencion na dje. A wak problemanan na Hulanda, a wak problemanan den otro paisnan den reino y den mundo. Obviamente e ta algo di atencion. Segun Herde, no ta den posicion pa saca ningun conclusion awor aki. Ta mucho tempran pa tin cualkier conclusion. Apenas awo, investigacion a cuminsa. A tende algun declaracion, incluso di minister mes, pero e ta simplemente mucho tempran. Ta lamenta sumamente cu e cos aki a sosode.

Ta desea e minister hopi forsa y ohala esaki tambe tin un fin positivo p’e, pa Gobierno di Aruba, pa pais Aruba, pasobra ta nomber di Aruba tambe ta den un luz cu nan en todo cas, bao di ningun Gobierno, bao di ningun circunstancia ta desea.

Tin obviamente pa e simpel hecho cu e tema aki a bolbe bin upfront den gobernacion di nos pais, ta nifica cu tambe, mescos cu otro instancianan, tin un tarea pa sigui organisa Gobierno, tur aspecto di gobernacion di tal forma cu tipo di cosnan aki no ta sosode. Bao di ningun Gobierno, bao di ningun minister, bao di ningun instancia di sector publico.

Mester percura pa tin un organisacion, procedura, reglanan pa atende cu tur tarea den Gobierno di un forma cu no tin nodo di discuti e temanan aki mas. Semper Gobernacion lo ta un trabao di hende. Hende tin cu tuma decision, hende tin cu percura, pero mester sigui busca tur forma pa percura, no solamente awo, bao di e Gobierno aki, pa tur den futuro e ta mas “waterdicht”, cu bo ta percura pa e tipo di cosnan aki no sosode.

Obviamente apenas seis luna prome cu eleccion, e incidente, e situacion aki, lo influencia esey. A spera un campaña fuerte, mirando cu ta 8 aña di Gobernacion tin. Ta spera cu esaki no contribui na un campaña sushi, e parlamentario a splica.