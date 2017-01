Rene Herde: CAFT a faya mas biaha cu nan analysis y consehonan

“No ta un secreto cu ami tin duda den e filosofia y e forma di traha di CAFT. For di prome biaha cu CAFT a reuni cu nos, mi a mustra nan riba e daño cu nan a causa na Corsou. Anto mi a haci esey cu analisisnan di expertonan reconoci di Corsou mes. P’esey no mester straña niun hende cu mi ta keda critico di e forma di traha di CAFT. Nan propio forma di traha ta causa mas duda den nan.” Asina Rene Herde di e fraccion di AVP a declara awe riba e analisis incompleto y publicacion prematuro di CAFT riba e presupuesto 2017. Apenas den e prome siman di aña ya CAFT ta pretende di por pronostica con e resto di e aña lo bay ta. Segun Rene Herde, “kisas no ta cifra real, pero ta bola di cristal mes nan ta uza.”



A puntra Rene Herde si e no ta wak e balor di e supervision di CAFT riba trahamento y ehecucion di e presupuestonan di Aruba. Rene Herde “Fraccion di AVP ta convenci cu un of otro forma di anaysis, conseho y control independiente di presupuestonan ta deseabel. Awor aki tin mas cu 150 pais rico, desaroya y independiente rond di mundo cu tin un of otro forma di “supervision” di e presupuesto. E ta deseabel y por tin masha bon efecto riba e maneho financiero. Parlamentonan no tin e instrumentonan pa haci esey. P’esey ta bon cu tin un otro instancia independiente di gobierno y parlamento pa haci e trabou aki. Nos ta kere den un of otro forma di conseho independiente! Pero no manera CAFT ta funciona. No asina! Ni den e filosofia di nan analisis, e control y nan consehonan, nan ta cuadra cu loke nos lo kier wak. Nan forma di traha, di saca conclusion mientras nan mes ta bisa cu nan falta informacion, no por wordo acepta. E ta improfesional.”



Rene Herde a sigui bisa cu CAFT no ta splica con nan a yega na nan conclusion riba presupuesto 2017, mientras cu nan mes ta bisa cu nan falta informacion pa por duna nan conseho. Rene Herde’: “No spera nunca niun elogio di CAFT. Semper CAFT lo busca algo pa bisa cu cos no ta bon. Ta parce cu nan tin cu hustifica nan existencia! Na 2014 CAFT a bisa cu financia ta den desaster. Den nan conseho di presupuesto 2014 nan a bisa cu loke mester drecha ta e fondonan di pensioen! Tremendo conseho. Gobierno ya tabata haciendo esey caba!



Na 2015 nan a bisa cu e presupuesto ta irealistico y cu no lo logra e norma di deficit. Na fin di aña a logra e meta exactamente manera planea! Na 2016 nan a bisa cu no lo logra cumpli cu e norma di deficit. Na fin di 2016 a bolbe logr’e manera planea. Awor na 2017 CAFT ta bolbe bisa cu no lo logra reduci e deficit. Anto apenas tin dos siman di e aña nobo y nan mes ta bisa cu nan falta informacion pa duna nan conseho! Nos lo wak durante di e aña con ta bay cu ehecucion di e presupuesto. Mescos cu tur otro aña lo haci tur adaptacion necesario pa logra e norma palabra, pero sin e medidanan estilo MEP cu CAFT a y ta sigui propone! Nos ta desaproba totalmente e forma di traha di CAFT si! Den nan increatividad y ansha pa cos bay malo na Aruba, MEP a gaba e analisis incorecto di CAFT. Ta esey ta e nivel di oposicion. Nan mes no por contribui cu algo y ta sigui uza mal informacion pa gaba nan mes cun’e. Esta un tristesa.”