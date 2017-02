Rene Herde: Ban sigui haci tur cos pa combati y preveni criminalidad!

E atraco y menasanan di ultimo siman aki tin hopi hende preocupa y spanta. Esey ta mas cu comprendibel. Niun hende kier pasa den loke e famianan na cas y negoshinan cu a wordo atraca a pasa aden. E atraconan ta causa daño material, psicologico y ta forsa hende pa cambia nan forma di biba. E efecto y consecuencianan di criminalidad ta simpelmente teribel pa tur hende cu pasa aden y pa henter nos pais! Tur nos autoridadnan concerni, polis, duane, immigracion, etc. ta trahando mas largo, mas intensivo y mas den coordinacion cu otro pa gara, cera y castiga e malechornan. Nos, e comunidad, mester yuda nan den esaki. Hunto nos ta wak y tende hopi mas na tur momento di dia cu polis so. Nos tur tin telefon pa saca potret y yama polis ora nos tende of wak algo sospechoso. Hopi ciudadano ta haci esaki den un forma corecto, cu hopi cuidou y den un forma responsabel. Esey ta yuda hopi! Mientrastanto e comunicacion via FaceBook y Whatsapp a mustra cu e medionan social aki por sirbi nos bon si nos usanan bon, enbes di bruha tera y parti redashi. Esaki ta e cosnan cu un comunidad responsabel cu ta cuida otro ta haci.

TUMA LEY DEN PROPIO MAN

Loke nos NO mester haci ta loke algun hende ta haciendo cu intencion pa sembra panico, miedo, rabia y frustracion den comunidad. Tin un grupo di hende cu ta traha y parti informacion totalmente eroneo; nan ta saca potret y circula esakinan sin haci niun investigacion; tin hende cu ta instiga hende pa arma nan mes cu palo, machete y scopet. Nan ta sugeri pa tuma ley den propio man, creando e impresion robes cu esey ta e miho forma di proteha bo mes. E resultado di esaki ta cu nan ta crea panico, lanta miedo y frustracion den hende. Nan ta haci cu en berdad tin hende cu ta bay busca arma pa proteha nan mes. Pero enbes di proteha nan mes, nan ta pone nan mes y nan famia den peliger. E ta causa cu hende ta bay biba cera y cu miedo den nos propio pais! E comportacion aki ta iresponsabel y pio ora e ta bin di hende cu mester sa hopi miho. Hende cu sa cu mester educa otro y hende cu responsabilidad pa asuntonan importante den nos comunidad. Pasobra no tin peliger mas grandi pa nan mes, cu hende sin experiencia cu arma den nan man. No tin nada pio pa un comunidad cu ora hende ta tuma ley den propio man! E ora tur hende ta core peliger. Ta pesey un comundad responsabel cu ta cuida su hendenan ta laga su cuerponan special di polis, imigracion, duane, siguridad nacional, etc. atende cu asuntonan di criminalidad. E organisacionnan specialisa aki ta prepara y ekipa pa atende cu criminalidad. Nos como comunidad a duna nan e responsabilidad pa haci e trabou aki pa nos. Nos ta condena absolutamente y incondicionalmente tur forma di crimen. Sigur e crimennan cometi contra di hende inocente den paz di nan cas y luga di trabou. E atraconan ta teribel y nos mester sigui haci delaster un cos pa stop y preveni esakinan! Ban yuda polis y no stroba polis. Ban usa Facebook y Whatsapp pa yuda polis y no parti informacion robez of sembra miedo y panico. Mas cu tur, ban laga e trabou di combati criminalidad den man di polis!