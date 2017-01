Rene Herde (AVP): Den asunto di refineria y CAFT , MEP a bolbe demostra nan incapacidad y insinceridad

Aña 2016 tabata e aña cu MEP a wordo caracterisa pa nan ausencia sistematico. E fraccion di MEP a haya e nomber di “parlamentarionan di warda”, pasobra nunca nan tur ta bay trabou. Ora un ta bay cas e otro ta yega. MEP a hasta keda sin presenta cu henter e fraccion dia cu e ex- gobernador a tuma despedida y ora e gobernador nobo a asumi su funcion. Ora di trata e presupuesto di cada minister na november, MEP nunca tabata presente cu henter e fraccion. Dia cu Oficina di Turismo a bin duna cuenta pa desaroyo di turismo algun siman pasa, NIUN miembro di MEP tabata presente. E tabata e aña di no bay traha di MEP.

2017

Aña 2017 ta parce di ta bay bira e aña di incapacidad y insinceridad di MEP. Apenas e aña a habri y MEP ta demostrando con nan ta bay sigui troce e berdad, crea impresionnan robes, purba bruha tera y sigui desea pa algo bay malo pa nan haya co’i papia. Apenas e aña a habri cu atrobe MEP ta purba crea e impresion cu cos ta bay malo cu e apertura di e refineria of cu tin trato preferencial den tumamento di hende na trabou den e refineria. Aparentemente MEP ta lubida cu e refineria ta wordo maneha pa un compania priva. Cu no ta gobierno ta maneha e refineria. Pero e ta tarea di gobierno pa percura pa e refineria cumpli cu leynan di nos pais y cumpli cu e contract cu nan a firma. Ta esey e ministernan mas envolvi a declara bon cla e siman aki. Pero pa MEP e berdad ey no ta conta. Bruha tera ta miho cu papia berdad, pasobra berdad no ta cumbini MEP! P’esey nos lo mester sigui tolera e trocemento di berdad y creacion di fantasianan totalmente incorecto di MEP. Aparentemente MEP no tin e capacidad pa mustra Pueblo kico nan lo haci’e miho ni con nan lo haci esey. Nan ta obliga pa recori na mentira y insinuacionnan sin fin.

Un otro ehempel ta e carta cu CAFT aparentemente a laga sali den publicidad pa kibocacion. Apesar di a lesa e carta y di ta consciente cu aki no ta trata di un conseho, pero di un peticion pa mas informacion pa por traha nan conseho, toch MEP ta purba crea e impresion di cu e aña aki si financia ta bay ta for di sla. MEP y CAFT tin tres aña consecutivo ta canta e mes un storia y ta grita cu ta bay tuma medida. E tres añanan cu a pasa, gobierno di AVP a haci net lo contrario: a cumpli e presupuesto den e normanan palabra, a baha e deficit y a haci esey sin tuma niun medida! Al contrario, gobierno a sigui inverti den forsa di compra, den cuida esunnan di menos entrada, den cuida e pensionnan y den inverti den enseñansa y infrastructura. Cu CAFT no ta wak esey ta dimes. Nan no ta interesa den kico ta sosode den comunidad. Pero cu e partido MEP cu ta representa parti di nos pueblo ta sigui desea Aruba malo y pidi pa tuma medida manera MEP mes a haci, ta increibel. Pero e ta demostra un biaha mas nan incapacidad pa sikiera presenta miho solucion pa cualkier tema y nan insinceridad den splica con nos pais ta desaroyando. Den e aña di eleccion aki nos no por spera nada miho di MEP!