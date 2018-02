Renchi di “Hall of Fame” entrega na referee Arubiano

Director di Fundacion Lotto pa Deporte, Di-Stefano Wernet a ricibi bishita di Sir Jose “Chaco” Cornelio, kende ta referee internacional di taekwondo pero alabes e ta den Hall of Fame. Sir Jose Cornelio a mustra e renchi cu el a ricibi despues di a drenta den “Hall of Fame”.

Na aña 2013 Alberto Klaber di taekwondo y Sir Jose Cornelio ta e prome 2 Arubiano cu a drenta e Hall of Fame den Caribe. Sir Chaco Cornelio a para como referee den diferente evento, mas cu 11 campeonato mundial, weganan olimpico na London, weganan olimpico na Singapore. Sir Jose Cornelio tin un trayectorio masha largo mes den e deporte di taekwondo. Awendia e ta un di e personanan mas reconoci den e mundo di deporte di taekwondo.

Sir Chaco Cornelio ta director di Hall of Fame di Caribe y e ta contento di a ricibi su renchi di Hall of Fame for di e comision na nivel mundial. E ta hopi orguyoso di ta e prome Arubiano cu ta destaca den e mundo di taekwondo. “Mi ta orguyoso di ta Arubiano y di por a representa Aruba den e mundo di taekwondo”, asina el a expresa.

Di-Stefano Wernet tabata contento di por a topa cu Sir Chaco Cornelio, kendenan a papia riba diferente topico. E Director di Fundacion Lotto pa Deporte a yama Sir Chaco Cornelio pabien pa su reconocimento den Hall of Fame.

Comments

comments