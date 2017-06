Remedinan casero pa reduci dolor di djente

Dolor di djente ta un di e molestianan mas incomodo y agudo cu nos por experimenta, cual por anuncia na nos cu algo no ta bon den nos boca. Awendia nos por acudi facilmente na un dentista pa detecta si ta existi algun tipo di infeccion den nos boca of algun otro problema cu por genera dolor. Sin embargo, tambe nos tin algun alternativa natural cu por yuda nos rerduci e dolor di djente, ora cu nos no tin con pa bay di urgencia na e specialista of no ta considera cu ta un dolor asina extremo pa por bay un dokter.

Salo

Salo ta un di e miho remedinan natural cu na ora di alivia dolor di djente, danki na su propiedadnan antiseptico. Pa reduci rapidamente dolor di djente, disolve un cuchara di salo den mita glas di awa y realisa gorgel despues di cada cuminda.



Peterselie

Peterselie ta un yerba cu varios compuesto cu ta yuda calma dolor y inflamacion. Den caso di dolor di djente ta recomenda kauw un poco di peterselie varios biaha pa dia y lo bo nota con e dolor lo alivia.

Knoflok

Knoflok ta famoso pa su propiedadnan antibiotico y antiinflamatorio, cu ta yuda na disminui e dolornan molestoso di djente y e posibel infeccion den boca. Corta chikito chikito un poco di knoflok fresco y aplik’e directamente na e djente of encia afecta.



Clabo di holo

Clabonan di holo ta contene un substancia yama eugenol cu ta actua como un excelente sedante pa alivia dolor di djente. Pa probecha su beneficionan, bo por aplica e clabo di holo directamente riba e encia of djente cu ta dolor durante algun minuut. Otro opcion ta agrega clabonan di holo na un porcion di mouthwash y hawa e boca tres biaha pa dia cu e mescla aki.

Thee preto

Thee preto ta contene un substancia yama acido tanico cu ta hopi efectivo pa alivia dolor di djente naturalmente. E substancia aki ta actua como un analgesico y antiinflamatorio cu por reduci rapidamente dolor di djente. Pa probecha su beneficionan, keinta un saco di thee preto y aplik’e directamente riba e djente ora cu esaki ta na temperatura ambiente. Lo ideal ta pa bo ripiti varios biaha pa dia.



Chile y ginger

Chile y ginger por ta bon aliado pa alivia dolor y disminui e inflamacion causa pa e dolor di djente. Pa prepara e remedi aki, bo mester mescla partinan igual di ginger y chile cu un poco awa te ora cu forma un pasta. Aplica e mescla directamente na e djente afecta, teniendo hopi cuidao di no mishi cu e lenga of encia pasobra e por kima.

Batata friu

Batata ta posee propiedadnan antiinflamatorio y cicatrisante cu por yuda na reduci e dolor di djente. P’esey ta recomenda pone un batata fria den frigidaire y a continuacion, aplik’e directamente na e zona afecta durante algun minuut di modo cu e por mehora e sintomanan.

Dioxogen

Dioxogen tin un efecto antibacteriano den e cavidad carioso, di cual aplik’e directamente na e djente cu ta dolor, por yuda disminui e molester. Solamente bo mester muha un pida chikito di catuna den dioxogen y aplik’e na e zona afecta.



Otro consehonan pa alivia dolor di djente

Si bo tin un dolor intenso di djente, tambe ta bon pa bo tene na cuenta di e siguiente recomendacionnan:

Fria e hincha parti pafo: Si e dolor di djente ta compaña pa un inflamacion of hinchason, ta bon pa bo aplica un compress friu den e parti externo di e cara.

Sensibilidad: Si e area afecta ta hopi sensibel pa e dolor y e inflamacion, lo miho ta abstene di consumi alimentonan hopi cayente, friu of mangel.

Mantene e cabes straight: Pa reduci e presion den e zona afecta pa e dolor di djente, ta recomenta eleba e cabes, specialmente na ora di drumi.

Uza denta floss: E higiena ta clave den e tratamento y alivio di dolor di djente. Ademas di skeiro djente algun biaha pa dia, tambe bo mester uza dental floss pa elimina rastronan di cuminda cu por empeora e infeccion.

Acudi cu un specialista: Aunke e dolor a caba y e remedinan ta efectivo, ta hopi importante pa acudi na un dokter pa make sure cu e infeccion a keda elimina. Di no ta asina, e dentista lo receta otro tipo di tratamento.

Fuente: www.mejorconsalud.com