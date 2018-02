Remedinan casero cu por yuda bo problema di caida di cabey

Hopi persona tin e tendencia na lidia cu e perdida di cabey. E por ta un problema medico, un problema di higiena of di un problema causa pa e uzo di cierto productonan di beyesa cosmetico. Di un otro banda, enbehecimento ta un di e causanan cu por hiba na perdida di cabey.

Pero tin productonan cosmetico cu por empeora e problema aki debi na su composicion kimico, cu ta kima e cabey y ta daña e cuero di cabes.

Un conseho importante ta reduci e uzo di plancha pa cabey si bo kier pa bo cabey crece mas lihe y ta mas saludabel.

Na luga di gasta demasiado hopi placa den compra di diferente producot pa soluciona e problema aki, nos ta ofrecebo un mascara natural cu bo por prepara na cas. E ta un mascara hopi efectivo cu lo mehora bo aspecto, lo detene e caida y bo cabey lo crece pa loco.

Bo lo bay tin mester di e siguiente ingredientenan:

Un bacoba, un webo, un cuchara di honing y mita cup di cerbes preto (Guinness)

Con pa prepara e mascara pa cabey?

Pone tur e ingredientenan aki hunto den un blender y mescla nan.

A continuacion, aplica e mescla resultante na bo cabey, cubri’e cu un serbete y lag’e actua durante 1 pa 2 ora.

Hawa bo cabey manera custumber. Realisa e procedimento aki un biaha pa siman durante un luna.

Pakico e ingredientenan aki ta beneficioso?

Bacoba

E fruta aki tin un gran contenido di sucu, cu ta importante pa e metabolismo. Recientemente banana ta wordo uza mas den cosmetologia pa su gran cantidad di triptofano, e aminoacido esencial den bacoba.

Webo

Webonan ta hopi bon pa su uzo tanto como mascara facial y capilar, principalmente debi na su conhunto di elementonan micro y macro, aminoacido y lecitina.

Honing

Honing ta yuda e regeneracion di cabey, pa loke ta pone bira mas suave y facil pa peña. Ademas, e ta cura e cabey di e degradacion provoca pa factornan toxico di medio ambiente. Di un otro parti, honing ta parti di hopi crema facial,locion corporal y maskernan capilar. E ta rico den vitamina C, A, D, K, B complex, acidonan organico, mineral manera potasio, fosforus, cloruro, sodium. Etc.

Cerbes Preto

Cerbes ta contene sucunan no fermenta, acidonan organico, salonan mineral, vitaminanan manera B1, B2, B6 y PP. E ta rico den Flavonoide.

Fuente: Cuidados de tu Salud (http://www.cuidadosdetusalud.com)

Comments

comments