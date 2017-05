Relato di Ministerio Publico ta suficiente pa retira Paul Croes

Relaciona cu e desaroyo rond di minister Paul Croes, y particularmente e comunicado di prensa di Ministerio Publico parti mainta ayera, Parlamento di Aruba, mester a yama un reunion urgente caba y duna minister Paul Croes su retiro incondicional. Ya ta bay pa dos luna cu Paul Croes ta bou investigacion pa loke ta trata posibel actonan di corupcion. Manera e comunicado di 28 di Maart 2017 ta bisa a haci un investigacion pa posibel casonan di “actieve en passieve omkoping”. Segun lider di partido UPP, Booshi Wever, e minister ta sospecha di hunto cu un cantidad di su funcionarionan, a tuma placa, promesa of servicionan relaciona cu e “ontheffingen van de arbeidsmarkttoets” cu ta haci posibel cu stranheronan ta haya permiso di trabou. Banda di esaki tambe tin sospecha cu minister Paul Croes a haci mal uzo di funcion (ambtsmisbruik) y a pone hende traha na su cas sin cu e tin un permiso pa esaki. Tambe ta sospecha e minister Paul Croes, hunto cu otronan, a haci nan mes culpabel di “opzettelijk witwassen” di placanan cu el a ricibi bou mesa, bou man y Dios so sa unda mas.

E sospecho ta existi cu e corupcion “ambtelijke” particularmente a consisti for di pidi y/of acepta placa como soborno pa en cambio duna e “ontheffing van de arbeidsmarkttoets”, cu ta “suposed” di wordo haci door di Departamento di Progreso Labor (DPL). Esaki ta un exigencia pa DIMAS por duna un permiso di trabou. Y aki nos no ta papia di 10, of 100 of 500 pero MILES. Y tur esakinan siendo cu tin un conseho negativo riba esaki. Perhudicando asina ey miles di yiunan di tera haya un trabou.

Pues aki nos por mira un set di sospechonan cu ya caba for di e prome momento, ora a haci un “inval” na cas di Paul Croes, e como minister mester a tuma su retiro. Pero ni su consenshi, ni e consenshi di Mike Eman y su otro coleganan minister, no por a inducinan pa e minister aki tuma su retiro. A bin cu e pretexto cu no tin nada regla den nos constitucion, ni den otro areglonan. A bay tuma ehempel di St. Maarten y Mike Eman a anuncia cu DWJZ lo ta preparando un Landsbesluit pa asina regla e vacio cu nos constitucion ta duna na Aruba. Pero e consenshi estatal y consenshi legal, y di balor y normanan, e historia estatal di Reino Hulandes, ya caba ta duna bo di conoce cu bo mes, mester a tuma retiro. Y na momento cu esaki no a sosode, ta keda na e Parlamento di Aruba como e organo mas halto di nos constitucion pa duna e minister su retiro. Y no manera Rene Herde di AVP ta bin bisa awo, cu si ta su persona e lo a tuma retiro. Como parlamentario, haciendo tipo di expresionnan asina aki, e tambe mester tuma honor na su mes y tuma su retiro. Ya cu si esey tabata su pensamento, anto e mester a baha e minister Paul Croes.

Cu e comunicado di prensa di Ministerio Publico di ayera, 16 di mei 2017, mirando cu ta bin un cargo mas acerca, esta di traficacion di hende, “mensenhandel”, Parlamento di Aruba mester yama un reunion urgente, pa asina sikiera scapa cuero di cara, y stop di ta cana rond cu cara di coco. UPP no ta spera, manera nos a bisa caba, cu awor aki ta colga un hende so, esta un tramitador, pa salba cara di minister y di Gobierno. Manera nos ta bisa, “barbertje moet hangen.”

UPP un biaha mas ta haci un suplica na nos Parlamento, yama un reunion y trata e punto aki un biaha mas pero den un forma serio. Sea honesto cu bo mes, cu bo consenshi y cu bo pueblo. Tuma e honor na bo mes como parlamentario, y manda e minister en cuestion cas, pero tambe henter e gobierno actual, y pone un gabinete nacional cu su tarea pa guia e pais aki te dia di eleccion. Creando un ambiente di trankilidad, pa e.o. e investigacionnan tuma lugar, y pa cuminsa prepara pa introduci reglanan di Good Governance cu sigur e siguiente Parlamento y gobernacion mester “take care” di dje.