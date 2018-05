Referendum ta un derecho hancra den ley pa tur trahado

Referendum ta un proceso normal, den cual un grupo grandi di trahadonan di Seaport Casino a haci uso di nan derecho di afilia na sindicato STA. Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno, ta splica ariba e desaroyo aki.

E trahadonan di Seaport Casino a acerca na e mediador pa haci uso di e instrumento legal aki cu ta den ley y e proceso normal a cana su caminda. Un total di 29 trahado tabata tin derecho di voto, di cual 21 a vota na fabor di STA y 8 no a vota. Ta trata di trahadonan, tanto dealernan como personal di alimentacion di Seaport Casino. Ta prome biaha cu e trahadonan a opta pa tin un sindicato pa representa nan formalmente. Ley ta duna derecho pa regla e condicionnan di trabou mediante un contracto colectivo. Den e caso di, anto den e caso aki STA no a splica precies kico ta e conflicto unda cu tin cambio di doño tumando luga actualmente.

Tin diferente conflictonan na pia di trabou anto riba esaki ta hopi importante tanto pa e trahado y tambe pa sindicatonan pa haya sa trempan kico ta e realidad di e empresa. Tin caso caminda cu companianan ta den situacion serio y tin cu tene na cuenta cu un contracto colectivo ta bay vence. Si e situacion ta di tal forma cu no por bay cumpli, e compania no por keda te na ultimo ora pa mustra e realidad di e empresa. Si e situacion ta di tal forma, cu un contrato colectivo ta bay vence, no por warda te na ultimo momento pa bisa cu no por agrega mas.

Tin tambe hopi di e contracto colectivo cu ta continua normal, aunke por a pega den e parti financiero cu no ta imposibel, Pero den todo caso semper cu e doño di trabou ta percura pa tin claridad ariba entrada y gastonan cu ta esencial y no solamente den negociacion di contracto colectivo pero permanente. E dunado di trabao mester keda duna informacion, y tene cuenta cu e realidad di empresa cu tin gastonan di operacion y gastonan laboral, segun Sr. Anselmo Pontilius, mediador di gobierno.

Comments

comments