RED tin cero exigencia

Ricardo Croes, lider di partido RED, tambe ta un di e lidernan politico cu a presenta na oficina di Gobernador, pa asina combersa cun’e, despues di e resultadonan di eleccion. El a splica cu e reunion tabata basta interesante, hopi ameno. Gobernador a expresa su pensamentonan riba e siguiente Gobernacion. El a haci su preguntanan pa wak kico ta biba den nan pensamentonan riba coalicion y Croes ta haya cu e reunion tabata hopi interesante y a mustra Gobernador cu RED ta habri pa scucha kico e partidonan tin di pone riba mesa. Tin 0 exigencia. RED ta bay sinta scucha y si wordo duna e oportunidad, nan lo expresa nan mes. Nan ta bao di opinion cu tin diferente punto den tur tres e partidonan cu ta en comun y cu esaki lo crea sigur sigur posibilidad pa un base amplio pa e siguiente 4 añanan.

Ricardo Croes a splica cu si ta obvio si nan haya e oportunidad pa pasa di parlamento so pa Gobierno, cu nan ta tuma esaki. E ta un oportunidad pa RED pa demostra pueblo di Aruba, kico nan por haci si nan wordo otorga e chens aki. Pero tambe nan ta sigur cu esnan cu a vota pa RED no a vota pa nan bisa no, na un oportunidad asina aki. Pa RED, nan kier scucha kico ta wordo poni riba mesa, semper y cuando cu nan ta mira nan mes den e puntonan di Gobernacion aki, pueblo di Aruba por conta cu un base amplio pa e siguiente 4 añanan.

RED ta contento cu e resultadonan. Croes ta hopi contento mes. E ta gradici tur esnan cu a deposita nan confiansa den Croes. 4 aña pasa, el a haya 420 voto. Awor aki el a haya 3360.

Ricardo Croes a agrega cu no mester tin un mayoria pa vigila gobierno. Tur parlamentario tin nan hermentnan pa haci nan trabao. Como parlamentario representando partido RED, representando e pueblo aki den Parlamento e lo haci uzo di e mesun toolsnan ey. Cu esaki duna su fruta, ta depende di e otro parlamentarionan tambe ta di acuerdo cu RED ta trece padilanti. Esey ta trabao di democracia. E no mester ta asina y nunca mester tabata asina cu bo ta depende di un grupo, di un stempel parlement pa haya e kier. Esey no ta democracia. Como un parlamentario so, representando partido RED, nan ta bay haci un tremendo trabao.

Croes ta opina cu mester pasa di politica tradicionalista pa un otro sistema di politica. Prome cu Croes a drenta politica, el a bisa varios biaha, cu e ta kere cu e pais aki mester a forma un coalicion di e dos partidonan grandi aki masha tempo caba. Cu prome minister ta declara cu e no ta traha, e ora ta bisa cu ta jammer, pasobra pa Croes ta zona cu si no tin un Gobierno absoluto, cual no ta democracia den su pensamento, e ta mas un dictadura, e ora e ta bisa cu pueblo di Aruba habri su wowonan, no ta kies dictadura riba e pais aki. Si bo kier democracia, bo tin cu vota pa democracia tambe. E momento aki pueblo a mustra, ta un gobierno di coalicion y un parlamento cu no ta un stempelparlement.

Na e momentonan aki un coalicion di tres partido ta hopi bon. Definitivamente e ta mas cu uno y den e momentonan aki RED ta spera cu di berdad e lo bira tres partido pa forma e coalicion aki.

No tin un imagen mas malo cu un Gobierno absoluto. Miho enfoca un tiki riba e desaster cu a tuma luga na man di un gobierno absoluta y enfoca menos riba e problematica di un coalicion na Corsou. Esey ta mas miho.