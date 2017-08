RED ta para pa un miho maneho di pensioen

“Gelijkbedrag” y “Bashi premie” desde 2015 padilanti.

Riba e pension aki e.o. Sr. Wolff a duna un splicacion amplio di su historia. Y semper hende mester sa e historia pa por defende su causa.

Segun candidato riba lista di ReD, Julie de Cuba, cu ceramento di e refineria Lago, trahadonan di Gobierno no a ricibi indexering for di 1984 pa 1995. E porcentahe durante e 12 añanan a monta te banda di + 40%. Durante negociacion cu Gobierno a logra di ricibi bek banda di 19%, cu inicialmente mester a bay den salario. Nan a yama esaki e inhaalmaneuvre. Despues di a ricibi porcentahenan pa 2 aña den salario, Gobierno a bin bek y bisa cu ta hopi duro pa hinca e inhaalmaneuvre den salario, pasobra e tin hopi consecuencia. A wordo negocia y a yega na un acuerdo cu e inhaalmaneuvre ta bay den toelagenan, manera aumento di vakantieuitkering, 13 dianan di ATV y varios otro toelage.

A combini cu e pensionado tambe mester gosa di e inhaalmaneuvre, como cu e inhaalmaneuvre no ta bay mas den salario, pues e no ta ser calcula den su pension, manera ta e caso di vakantieuitkering, ATV y otro areglonan, cu si ta conta pa salario di e trahado. E pensionado cu a entrega durante 1984 pa 1995, no por wordo benta un banda, pero e mester sigui ricibi su parti den toelagenan. Gobierno a compronde y a crea e gelijkbedrag y bashipremie pa pensionadonan.

Cierto momento Gobierno a manda APFA un carta di dos regel bisando APFA cu personanan cu bay cu pension despues di 31 December 2014 no ta ricibi gelijkbedrag, ni voorjaarspremie. APFA ta administra e gelijkbedrag y Bashi Premie pa Gobieno.

Si Gobierno kier elimina gelijkbedrag y bashipremie pa pensionadonan, kendenan a bay cu pension na 2015 y 2016 e ta violando e motibo pakico a introduci nan un 18 pa 20 aña pasa.

Si tin sindicato cu a firma e acuerdo cu Gobierno pa elimina gelijkbedrag y bashi premie pa perhudica trahado y pensionadonan, esey ta un eror grandi di e sindicato(nan), cual mester ser coregi.

Partido ReD ta comparti e pensamento aki y lo atende e asunto di gelijkbedrag y bashi premie for once and for all. Y tambe lo studia seriamente e posibilidad di baha e contribucion na AZV cu awor aki ta cay totalmente pa cuenta di e pensionado di APFA, kende ta paga full e 10,5% cu ta maximal casi AWG9000 pa aña. ReD lo kier haci uso tambe di e experticio y experencia di pensionadonan pa yuda den p.e. e control di prijs den supermercado y tiendanan a cambio di un compensacion di su gastonan. Partido ReD ta sigui sostene pensionadonan.

PENSION OBLIGATORIO DEN SECTOR PRIVA

Masha poco ta conoci con esaki ta bayendo. Partido ReD lo haci un inventario y evalua unda tur mester ahusta e maneho pa cu pension obligatorio den sector priva.