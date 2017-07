ReD lo keda consulta cu pueblo

Red Democratico for di inicio a boga pa hancra e mecanismo di referendum den nos Constitucion. Fraccion di Red Democratico den pasado a bin cu e iniciativa di forma un comision parlamentario pa cambia nos constitucion, cua comision a keda presidi pa Rudy Lampe. E comision aki a presenta un ‘eindrapport’ cu ta disponibel den archivo di Parlamento cu ta boga pa introduci referendum den nos Constitucion. Lamentablemente e tempo ey ni Gabinete Oduber, ni fraccion di MEP ni di AVP cu tabata den oposicion, a mira e importancia di e tema aki.

Riba 26 di september 2016 partido ReD a pone esaki den practica y a introduci pa prome biaha e sistema digital di consulta yama DemocracyOS. Riba e dia aki a trata den Parlamento e topico di CITGO. Ta un decision cu tin hopi consecuencia pa Aruba, sinembargo ta laga 21 hende dicidi sin a consulta cu pueblo. Pesei ReD, afilia na partidonan digital di America Latina, a bin cu e sistema aki, unda cualkier Arubiano na unda cu e ta via su Iphone of computer por a vota dia 26 di September 2016 pro of contra of abstene pa loke ta e deal di CITGO na mesun momento cu e reunion tabata tumando luga den Parlamento. Esnan cu a vota por a dispone di tur informacion cu e parlamentiornan tin, a proporciona e link di por ehempel e conseho di Raad van Advies y otro informacionnan cu a keda publica den exterior riba e topico aki. E idea ta pa ora esun vota riba un topico e ta bon informa. Awendia e era digital ta haci posibel pa e votador por dicidi directamente riba cualkier topico cu ta keda trata den Parlamento.

Esaki no ta un sistema exclusivo di partido ReD. Nos a haci un test riba 26 di September 2016 y a resulta cu e ta funciona y e mayoria a vota contra e CITGO deal den nos funciona. Cualkier otro partido por haci uso di e sistema aki pa pone e decision den man di pueblo. Si ReD tabata tin representacion den Parlamento, e fraccion di ReD lo mester a vota segun e resultado di e votacion di esnan cu a participa den e consulta y lo mester a vota contra e deal di CITGO. Kiermen ya ta posibel cu e votador ta disidi riba e destino di Aruba, y no manera ta aworaki e caso, cu esnan cu a hinca placa den un partido of politico ta call the shot.

E nomber di Red Democratico ta expresa dos asunto importante, prome cu nos ta kere den democracia directo, es decir cu ta pueblo tin cu dicidi su destino y no esnan cu ta hinca placa den campaƱa, y dos cu nos ta un partido digital. Pa 2017 ReD su programa ta expresa di ta un partido digital unda e pueblo votador lo participa directamente den cada votacion den Parlamento pa topico importante. Ora nos ta bisa cu pueblo lo bay dicidi y cu e parlamentario ta un vocero di pueblo nos ta papiando den serio cu e ta posibel danki na e era digital y nos lo anuncia e sistema con pa participa den cada votacion riba tur asunto, pasobra e consulta aki lo ta algo bon organisa di un manera digital.

Una bes den parlamento despues di eleccion di 22 di September proximo, partido ReD lo consulta cu pueblo constantemente. Pesei nos slogan cu ReD a lansa pa eleccion 2017: voz di pueblo den Parlamento. Vota pa ReD y lo bo duna bida atrobe na nos democracia, cu a keda secuestra pa e stempelparlement.