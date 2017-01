Red: Desaroya area di Bushiri y containerhaven den uno pa e famia Arubiano “turista den propio pais”

Mayoria di proyecto na Aruba ta enfoca riba e turista, cual di un banda ta na su luga si nos tuma na cuenta cu e ta nos mayor pilar economico. Sinembargo pa e yiu di tera y esunnan cu a haci di Aruba nan hogar poco ta e atencion cu tin. Bushiri Hotel riba su mes ta for di 2001 – 2002 bandona. Tanto gobierno di MEP como di AVP a haci promesanan pa desaroya proyectonan hotelero.



Rudy Lampe como Parlamentario a propone pa basha e ruinanan di ex-Bushiri y debolbe esaki na pueblo como beach publico ya cu ta tereno di gobierno. Na 2015 ultimo a haci un encuesta cu a haya tremendo acogida cual ta di converti e area di Bushiri y ex-containerhaven den uno di recreacion pa e publico local. Laga nos yam’e un rato “Parke Familiar”. Ciudadnan rond mundo manera Bucaramanga na Colombia ta conoci pa nan parkenan familiar den centro di ciudad.



Despues di mudamento di containerhaven pa Barcadera, ta e momento adecua pa desaroya e area aki den uno di rikesa natural pa nos comunidad cu bista pa lama.

ReD hunto cu encuestadonan ta pensa riba:

1. Area di Bushiri Hotel den beach publico, camping cu bbq area

2. Area container haven cu recreacion pa baby y mucha

3, Area pa famia, cu hardin, vijver di awa di lama eynan mes

4. Community Pool cu “awa di lama” y waterslides (eynan mes lama ta)

5. Dino Jump and playground

6. Pet area pa paseo di animalnan domestico

7. Outdoor Gym

8. Skate Park

9. Beach tennis/futbol/volleyball area

10. Picnic Area

11. Running y walking track

12. Area pa nos grandinan

13. Un teatre/cine/stage aire liber (presentacion di obranan local/standing comedy)

14. E mesun park ta converti den Concert Area (I Love Music, EF, Summer Fest, Soul Beach Fest etc)

15. Stand di cuminda y bebida local cu nos awa di Coco, mini restaurants maneha pa NOS hendenan cu nos pisca y pan bati.

ReD naci di movemento #ARUBADUSHITERA tin halto den su programa medio ambiente den harmonia cu nos dushi hendenan. Trahando un facilidadnan asina na un forma inteligente e mantencion no mester ta impagabel. Nos pueblo tambe merece di haya parti di e bonanza cu e pais aki ta haya di e.o. turismo. ReD ta mira dilanti pa en berdad haci di e isla aki uno FELIS bek caminda UNION FAMILIAR lo prevalece!

#VozDiPuebloDenParlamento #PartidoBlanco #BoVotoTaUnArmaPoderoso use bon, use conciente, use sabi…!!!