Recuerdo di un mucha di 7 aña

E articulo den un corant local siman pasa recordando bida di Shon A Eman y e lucha pa Aruba ta “ baas den su mes cas” a habri mi bahul di recuerdo y mi kier a comparti un di nan cu mi lectornan.

Na aña 1938 mi tabata tuma les di piano for di Jufrouw “Fiechie” Eman, ruman di Shon A. Un dia e aña ey mi a yega na cas di Shon Henny Eman y mi a ripara cu tur hende tabata masha excita. E tempo ey famia Eman tabata consisti di Shon Henny y su señora “Tan” Cila Eman- Lampe, Shon A y su rumannan Sieg, Fedie y Fiechie. Nan tabata biba na Schelpstraat, banda di caminda awo ta Optica Kok. Schelpstraat tabata keda asina cerca di lama cu e porta di e cura patras tabata habri riba lama. E pintura adhunto haci na 1936 pa Padu Lampe, un primo di Shon A, ta mustra con cerca.

Un poco spanta pa e excitacion cu mi a topa, mi a puntra ta kico a pasa. Sieg, un bon amigo di mi ruman Harold, a splica mi. A caba di drenta un telegram di Corsou cu e mensahe cu Shon A su examen di abogado tabata exitoso. Shon A a slaag! E ta abogado den Reino Hulandes. Por algo henter famia tabata asina emociona.

E dia ey Cornelis Albert Eman a haya e herment cu e lo uza como “abogado di pueblo” e resto di su bida. E dia ey Shon A a haya e herment cu e lo usa den su carera politico y como representante di e pueblo Arubano den e lucha pa autonomia for di Corsou, pa ta “baas den su mes cas”.

E lucha pa separacion a yega na un punto culminante 18 di Maart 1948, dia cu Shon A a entrega na Reina Wilhelmina e peticion firma pa 2147 homber Arubiano. Por cierto, dos omo di mi a firm’e. Mi papa no por a firma pasobta el a nace na Bonaire. Como muhenan no tabatin derecho di vota, mi mama no por a firma tampoco.

Shon A no a biba pa wak e fruto di su lucha, pero cu hopi satisfaccion e mester a mira di aya riba cu su yiu Henny a bira e prome Prome Minister di e pais autonomo Aruba. Y como un visionario cu a lucha pa su vision di un Aruba independiente di Corsou, Shon A mester ta orguyoso di su yiu Mike cu awe ta lucha pa su vision di un Aruba independiente di energia no-renobabel.

Pueblo di Aruba hamas lo lubida loke e “abogado di pueblo” a haci pa e isla aki y ami hamas lo lubida e dia na 1938.

Skirbi pa Clyde Harms