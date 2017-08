Recordando prome aña di fayecimento di e gran politico Arubiano

Dialuna ultimo 7 di augustus a cumpli e prome aña di e desaparicion fisico di e gran politico y experto constitucional Sr. Antonito Giordiano ‘Mito’ Croes (dfm). Pa marca e ocasion aki cu su merecido respet y atencion, Fundacion Mito Croes pa Estudionan Social Cristian Aruba a organisa un ceremonia solemne na su graf na Santana Catolico di Paradera. Na esaki a asisti famia, amigo y coleganan di defunto Mito pa rindi honor y demostra con keto bay e ta bibo den tur nan memoria.

Mito a ser describi, na un aña di su fayecimento lamentabel y cu a laga un bashi asina grandi atras, manera un persona cu un curason di oro, un mente di genio y e alma di un amigo berdadero. Un y tur por bisa cu Mito tabata un gran amigo pa cada un di esnan presente, un persona cu no lo keda lubida hamas y ta biba den memoria di nos tur. Fundacion Mito Croes di Estudionan Social Cristian Aruba ta e miho manera cu Mito ta laga un stempel pa loke el a nifica pa pais Aruba.

President di e fundacion, Sr. Philippe La Reine, ta entre esnan cu a hiba palabra, hunto cu Rosita Madari, senora viuda di Mito. Tabata hopi emotivo pa scucha nan papia di anecdotanan comparti, pero tambe di e deseonan cu e gran politico tabatin pa cu e desaroyo di nos isla.

Ademas di palabranan bunita y recuerdonan comparti, tambe a haci ofrenda floral den nomber di Fundacion Mito Croes dor di su Secretario Franklin Hoevertsz Jr. y Monica Oplaat, mientras cu di parti di Partido di Pueblo Arubano a haci ofrenda candidato Mervin Wyatt-Ras y lider Mike Eman.

Consecuentemente lider di AVP mes a hiba palabra indicando con, entre su multiple virtud y talento, Mito ta haci falta su sabiduria. “Cada momento cu bo tin un preocupacion, un reto bo dilanti sea personal of politico, constitucional semper bo por a conta cu consehonan hopi importante di Mito,” Eman a bisa. “Consehonan cu te awe ta sirbi pasobra den e consehonan di Mito semper tabatin un liña di pensamento, un base di norma, balornan, sentidonan di kico ta e compromiso cu un pueblo y pais y kico ta un prohimo pa bo conciudadanonan.”

Basa riba esey, segun e lider politico, Mito a inculca den nos tur e sentimento di kier sirbi nos pais, pero di kier ta tambe un bon ruman di tur den nos comunidad. “Awe cu e no tey mas, nos ta para akinan pa duna reconocemento na e virtudnan importante aki.”