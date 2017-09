Recordando e XIII Serie Mundial di Baseball Amateur di 1952 na Habana, Cuba

Skirbi pa Clyde Harms

Dia 3 di September 1952 e seleccion di Amateur Baseball Bond Aruba a biaha pa Habana, Cuba pa participa pa di prome bes den historia den un Serie Mundial di Baseball Amateur.

Pa e hungadonan cu pa aña largo a practica e deporte sin oportunidad di demostra nan talento den un berdadero competencia internacional, e serie aki tabata un soño cu a bira realidad. Pa casualidad, e Serie di 1952 tabata na Habana, Cuba, capital di baseball Latino Americano, sede di e grandioso teamnan Azules de Almendares y Rojos de Habana, y e luga caminda Venezuela a gana e Serie Mundial di 1941 di Cuba den forma asina dramatico. Na aña 1952 Habana tabata e ciudad mas famoso di baseball pazuid di New York.

E Serie Mundial di Baseball Amateur di 1952 na Habana tabata destina pa bira un di e eventonan beisbolistico mas memorabel den historia di Aruba, pa loke e ekipo a logra riba tereno y pa e legado cu el a laga.

E picher Ruben Phillips a kibra e record di ponche cu 16 contra e team di El Salvador 17 di september. El a bira e prome Arubiano pa gana un wega den un Serie Mundial di Baseball Amateur. E siguiente dia Nel Harms a poncha 15 Hondureño y a kibra un record pa ponche den dos wega consecutivo. Nel Harms tambe a bati e prome homerun pa un ekipo di Aruba. Pichando contra Honduras Nel a bira e prome picher Arubiano cu a blankia e ekipo contario. Nel Harms a wordo eligi “Pelotero de la Semana”, e unico Arubiano cu a wordo reconoci den e forma ey den un Serie Mundial di Baseball Amateur.

Algun trivialidad di e Serie Mundial di Baseball Amateur di 1952 …. E legendario Joe Cambria, “scout” di Washington Senators a ofrece Nel un contrato pa hunga na Merca, pero Nel no tabata interesa. E siguiente aña, Nel hunto cu Ruben Phillips a firma y nan a hunga den liga di Georgia-Florida y esun di Texas-New Mexico…. Dia cu Aruba a hunga contra Puerto Rico, e rumannan Nel, Roy y Clyde Harms tabata e ultimo tres rumannan cu a participa hunto den un wega di Serie Mundial di Baseball Amateur…. Aruba tabata asina desconoci na Cuba na 1952 cu e banderin di Aruba cu nan tabata bende como souvenir tabatin e colornan di e bandera di Venezuela en bes di rood-wit-blauw. E Cubanonan tabata kere cu nos tabata forma parti di e pais cercano…. Joe Proterra, e manager di Aruba, tabata un supervisor Americano na Lago. E ta e ultimo Mericano cu a maneha un ekipo den un Serie Mundial di Baseball Amateur….

Den e Serie Mundial di Baseball Amateur di 1952, Aruba a gana solamente dos wega, pero e tabatin otro logronan inespera y hopi grandi. Un di nan ta e introduccion di Little League Baseball na Aruba. Na 1954 Clyde Harms a bolbe Habana y a reuni cu algun hende cu ken el a combersa tocante baseball hubenil durante e serie mundial. Un di nan tabata e legendario Bobby Maduro, doño di Havana Sugarkings! Cu nan ayudo y conseho, el a logra introduci Little League Baseball na Aruba dos aña despues.

Danki na e decenas di sponsor cu a sostene e ekiponan tur aña, danki na e centenares di homber y muher cu a duna hopi di nan ora y traha duro gratuitamente miles di ora cu muchanan como directiva, manager, coach, umpire, anotador, preparador di tereno, etc., etc., aña aden aña afo, Little League Aruba a bira un exito. Little League a defende cu honor e colornan di Aruba den campeonatonan regional, internacional y hasta mundial. Little League Aruba a produci peloteronan cu a ricibi beca pa universidad, peloteronan cu a hunga den liga menor y nada menos cu cinco cu a hunga den liga mayor na Merca. Ex-major leaguernan Calvin Maduro, Rhadames Dijkhoff, Sydney Ponson, Eugene Kingsale y nos strea actual cu Boston Red Sox, Xander Boogaerts, tur ta producto di Little League di Aruba.

Diasabra ABBA a inaugura e campeonato di baseball dedica na dos pelotero cu a saca cara di Aruba den e añanan 1990 y 1991 hungando den IBA World Series. Franklin Danies a hunga na 1990 den Atlanta Braves Stadium y Milton Tromp a hunga na 1991 den Dodger Stadium. Tur dos baluartenan di baseball Arubiano a representa e Western Hemisphere di IBA World All-Stars. Segun mi tin entendi, nan tambe ta producto di e voluntarionan di Little League di Aruba, legado di e Serie Mundial di Baseball Amateur di 1952 na Habana, Cuba.

[email protected]