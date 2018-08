Recordando e fecha natal di Sr. Watty Vos

“No ta e golpi cu bo tira lo determina ta con fuerte bo ta, pero ta e golpi cu bo por absorba lo determina esaki”.

Awe 16 di augustus nos ta recorda e di 81 aniversario di natalicio di un estadista Arubano cu fisicamente no tey mas cu nos, pero cu di un manera of otro e ta biba den nos pensamento: sr. Edgar Joaquin (Watty) Vos dfm. Y pa e ocasion aki nos fundacion kier a presenta na un manera corto pero mas concreto cu ta posibel e carera di sr. Watty Vos. Na edad hoben Watty a cuminsa practica e deporte rey, esta futbol, cu su equipo cual su persona a milita henter su carera futbolistico, Aruba Jrs. For di cual equipo Watty a wordo selecciona pa hunga den bond di Antillas Hulandes. Hungando pa tanto Aruba Jrs. como pa seleccion di Antiyas Hulandes, ta contra hopi clubnan y seleccionnan internacional Watty a hunga.

Banda di futbol Watty a demostra interes den e mundo di musica tambe. Su persona hunto cu sres Echi Odor, Mando y su ruman Tito Flores, Shon Tin Tromp tur den felis memoria y sr. Drs Alwin Toppenberg a funda e conhunto Los Duques. E unico conhunto Arubano cu a wordo contrata pa toca na e inauguracion di nos prome resort hotel na Aruba, esta Caribbean Hotel and Casino, cual awe ta Radisson. Otro personanan cu tambe a jega di forma parti di Los Duques ta sres Toti Arends dfm, mr. Yubi Toppenberg, Dolfi Quilotte, Joy Kock, Luis Ogenio, Sogo Orman dfm, Herman “Moca” Moscat, y Rafael Gomez. Los Duques ta e prome conjunto na Aruba cu a presenta cu un mucha muher como cantante den persona di sra Leda Vasquez dfm.

Watty a bay scol na St. Dominicus College caminda el a obtene su MULO- diploma. Despues di esey ela obtene su diplomanan di adjunct-commies y di abogado. Watty pa varios aña a cubri e posicion di sub-hefe di e departamento di Domeinbeheer.

Watty tabata vice presidente di Jaycees di Antillas Hulandes y miembro di directiva di Toastmasters di Aruba den cual organisacion el a forma su mes e.o. como orador publico. Watty ta fundador di Centro di Barrio di Playa Pabao y a forma parti di e prome directiva di e centro di barrio aki. Tambe den sindicalismo Watty tabata activo como presidente di ANAAB (S.E.P.P.A.).

Watty ta co- fundador di partido MEP, fundador di partido RUBA, cual despues na 1982 a uni forsa cu partido AVP, partido cu Watty a keda miembro te cu su fecha di fayecimiento. Watty a haci su debut den politica na anja 1971 ora cu su persona hunto cu sres. Betico Croes, Daniel Leo y Efrem de Kort tur dfm, a funda partido MEP. Desde debut di Watty den politica y te na eleccion di 1997 cual porcierto tabata e ultimo eleccion cu ela participa, semper ela worde escogi cu votonan preferencial.

Durante su carera den politica Watty a ocupa e siguiente puestonan; 1971- 1973 miembro di eilandsraad, december 1973- december 1975 minister di husticia y vice premier di Antillas Hulandes den gabinete Evertsz, mei 1976- februari 1977 diputado y alaves miembro di eilandsraad, 1977- 1985 miembro di eilandsraad, 1 januari 1986- februari 1989 minister di husticia di Aruba den gabinete Eman I, februari 1989- september 1994 miembro di Staten, 1 september 1994- 6 januari 2001 minister di husticia y obras publico di Aruba den gabinetenan Eman II y III.

16 di augustus 1975 despues di hopi lucha y contratempo Watty a logra pa Aruba haya su propio scol di polis, cual porcierto desde 16 di augustus 2002 ta carga su nomber. Na september 1975 Watty tabata lider di e delegacion di Reino cu a delibera cu Venezuela e frontera maritimo entre Reino Hulandes y Venezuela. Tambe su persona como miembro di oposición (R.U.B.A.) a forma parti di e delegacion Arubano consistiendo di gobierno insular di Aruba, sindicato y comercio, cu a biaha pa Hulanda despues di e sucesonan di augustus scur na 1977.

Tambe Watty tabata miembro di e comision di Reino cu tabata atende cu e relacionnan estatal dentro di reino Hulandes, esta e Intereilandelijk Topoverleg, Antilliaansspoor. Como tambe miembro di e delegacion Arubano na e dos conferencianan di mesa rondo na Den Haag, Hulanda, na 1981 y 1983. Na unda cu a fiha e futuro structura estatal di Aruba, cual resultado final tabata e status aparte.

Hopi ta e personanan di reino Hulandes cu ta considera Watty como un constructor di brug pa dialogo y consensus. Como tambe un contribuyente importante den e relacionan entre e miembronan di reino Hulandes.

Pa es motibonan aki y mucho mas cu nos no ta menciona den e articulo aki, pa nos Fundacion no tin motibo balido pa scrap nomber di Watty Vos for di e Scol di Polis. Ainda ta na ora pa esnan concerni recapasita y evita pasa pa historia como esnan cu a habri e porta pa den futuro scrap reconocimentonan otorga na yuinan di tera. Pa motibo cu no ta e golpi cu bo tira (awe) lo determina ta con fuerte bo ta, pero ta e golpi di (mañan) cu bo por absorba lo determina esaki.

Pa finalisa nos fundación ta desea na e homber y muhernan balente cu si ta pone na halto e palabranan Siguridad, Integridad y Servicio na halto un felis dia di polis.

