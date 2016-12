Record: 81 partido kier participa na eleccion di Tweede Kamer na Hulanda

DEN HAAG – Nunca antes asina tanto partido kier participa na eleccion pa Tweede Kamer. E kiesraad ta meld cu 18 partido nobo a wordo inscribi den e registro y e total a yega na 81.

Esaki no kiermen cu tur 81 partido lo participa realmente na e eleccionnan di dia 15 di Maart, segun vocero di Kiesraad. Partidonan mester presenta nan candidatonan prome cu dia 30 di Januari, despues lo pone bon cla cua partidonan lo cumpli cu e rekisitonan pa asina realmente por participa na e eleccionnan.

Partidonan cu no a saca asiento durante e ultimo eleccion, mester acumula 580 firma for di 20 kiesdistrict y paga un borg di 11250 euro. Esaki no ta hopi partido ta logra yega asina leu. Na 2006 74 partido a meld, pero ta solamente 24 por a participa.

Partidonan nobo

Esakinan ta e partidonan nobo cu a registra:

Niet Stemmers

Het Gezonde Verstand, (HGV)

OndernemersPartij

NieuwMidden2015

Lokaal in de Kamer

StemNL

GeenPeil

Integriteitspartij

STERK

Verantwoordelijk Bestuur

REFERENDAPARTIJ.NL

De Burger Beweging

Respect

Links Offensief

Buurt Partij

HHH Partij

Artikel 1

NIEUWE WEGEN

De Club van niet kiezers. Esaki no ta un partido nobo: e partido tabata yama antes Nederlandse Klokkenluiderspartij (NKP).

Registracion di un nomber di partido no ta obligatorio. Un partido tambe por participa cu un lista blanco na e eleccion. Den e caso aki e espacio pa e lista di candidato riba e stembiljet ta keda bashi. E partido e ora lo haya un number.

Fuente: RTL Nieuws