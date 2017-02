Recompensa pa ken? Reflexion di un ciudadano ehemplar

Ami ta cay den e grupo di ciudadanonan cu casi bo no sa cu nan t’ ey.

Nan ta cumpli cu tur regla, nan ta paga nan debenan na tempo, nan no

ta biba riba nan nivel, nan ta traha añanan largo sin bai AO, no ta

papia riba religion ni politica, no ta ontduik belasting y no ta cana

busca problema riba caya. Sin conta cu ora e ciudadanonan aki vota,

nan ta haci esaki segun nan consenshi y sin bai roga niun hende pa

fabor.

E problema cu ciudadanonan asina aki ta cu cierto momento politiconan

ta lubida riba bo paso nan ta take bo presencia como granted. Cada

biaha den parlamento politiconan ta presenta yen di fanfaria, blaas y

strooitjes paso nan a aumenta algo atrobe pa e gruponan menos afortuna

den nos comunidad: a aumenta kindertoeslag, a aumenta salario minimo,

a aumenta pensioen di behez. Y kiko e ciudadano cumplido pero

invisibel ta haya? E ultimo aumento cu mi a haya como ciudadano

ehemplar ta aumento di prima di AZV y aumento di edad di pensioen. Dos

aumento cu no ta yudami cu nada paso dia mi a bira malo pa prome biaha

despues di añanan trahando sin NUNCA bai AO, dokter no por a ni bisami

si ta zika, dengue of chikungunya mi tin y a mandami cas bai drumi te

dia mi bira bon ‘cu poder di Dios’. Di AZV mi no a haya niun remedi,

corda sikiera un blachi papaya pa mi herbe y alivia mi malestar.

Di mi pensioen probablemente nunca mi lo goza paso cu e fluho di

stranheronan drentanto mi pais pa loco, nan lo yega e edad prome cumi

y mirando con tur luna mi tin cu para oranan largo na belastingdienst

ta cunsumi, mi ta kere cu e unico cuido medico cu mi lo haya ta par di

shock di e defibrillator pega na e muraya den belastingdienst unda nan

lo purba rebiba mi pa asina por goza paar di aña mas di mi pagonan

regular y na tempo.

Nada contra gruponan menos afortuna, pero a bira tempo pa duna

incentiva na e gruponan afortuna di tin un trabou y afortuna di por

cumpli cu nan debernan nechi nechi. E grupo cu ta traha un presupuesto

tur luna pa asina por paga nan nummerplaat den un biaha na luna di

januari. E grupo cu ta haci nan best tur dia pa presenta na pia di

trabou y cumpli cabalmente sin dal AO ala ambtenaar. E grupo afortuna

cu ta paga belasting cabalmente pa asina gobierno bai y yuda esnan

menos afortuna den nos comunidad.

Ki incentiva abo como politico tin p’ami pa asina mi sigui cu e gana

di ta un ciudadano ehemplar cu ta paga tur su debenan y no a subi caya

ainda pa atraca hende of horta cos cu otro a traha duro pa nan jega na

dje? Nami un incentiva ora mi paga mi nummerplaat den un biaha. Kisas

un korting chikito? Que hubo un incentiva pa esnan cu nunca ta bira

malo na pia di trabou? Que hubo polis subi caya na drechi y controla

tur auto riba nan papelnan y si nan ta gekeurd ya fin di aña ami como

ciudadano ehemplaar no mester tende cu como 70% di automobilistanan no

a ni paga e prome mitar di nan nummerplaat corda pa tin nan auto

segura?

Cosnan asina ta ponemi haya gana di bira malo y bai drumi na cas pa

asina sikiera mi saca mi placa cu mi ta paga tur luna na AZV. A bira

tempo pa politiconan premia e ciudadanonan cu ta cumpli cabalmente y

ta carga e peso pa tur esnan menos afortuna. Duna incentivo na e grupo

cu ta haci posibel pa abo como politico por drenta parlamento cu

fanfaria, blaas y strooitjes y haci promesanan cu placa di e ciudadano

ehemplar y cumplidor cu bo a lubida riba dje.