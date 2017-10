Reclassering no ta yuda hobennan recidivista pa rehabilita

Diabierna a tuma luga den Corte di Prome Instancia e caso contra di J.B. E caso a wordo trata Pro Forma. B ya caba ta un conoci di polis ya cu na mas di un ocasion el a hay’e den problema cu husticia. E biaha aki e ta wordo acusa di kiebro y ladronicia di un HP Laptop.

Segun Fiscal, ta buscando un solucion pa B, ya cu e ta un persona cu ta sufri di problemanan psychiatrico pa cual e mester haya tratamento. B. ta hayando guia for di Reclassering, pero esaki no ta yuda mucho ya cu segun e mayornan, B. ta keda hay’e den problema cu husticia. Fiscal a pidi pa laga B. den libertad condicional, cu e condicion cu e bay cerca su mama tur esten cu e caso ta bin dilanti, pero cu cierto condicionnan. E lo mester comporta su mes, pa e no hay’e den mas problema cu husticia. Si acaso cu Reclassering lo mester di dje, e mester presenta pa su cita.

Den Corte tabata presente tambe mayornan di B. Mama di B. a splica Hues cu el a papia cu Reclassering y ya caba e ta den proceso hunto cu B. Pero e no ta mirando un adelanto, ya cu ta pa un aña y mei caba cu e ta den combersacion cu Reclassering pa cu su yiu. E mama a bisa cu ya caba el a bishita varios instituto na Hulanda, caminda cu e ta sigur cu B. lo haya e ayudo necesario. Pero e no por tuma niun decision, tanten cu e caso ultimo aki no bin dilanti.

Hues a bay di acuerdo pa laga B. den libertad, bou condicion cu e ta comporta su mes. Dia 12 di October pa 8 or y 30 di mainta, e caso lo wordo trata.