Recherchenan ta haya ekiponan horta di LandAruba na 2 ex coordinador nan cas

Despues di bishitanan Recherchenan a logra recupera un di tur di e ekiponan di Land Aruba cu a keda horta pa e ex coordinadornan di Mike Eman su gabinete. Despues cu Recherchenan a bishita dos cas di ex coordinador esnan cu ta encarga cu e departamento di prensa, di dos persona. A haya total di 2 mac. E tower cu e screen y un mac nobo cu ta build in. Tambe a logra cahanan di Ipad Air cu a keda cumpra, speaker y mas cos di Apple. Recherche a entrega esaki bek na bestuurskantoor unda pronto e personal di Gabiente Wever Croes, trahando cu e Prome Minister por cuminda opera cu ekiponan cu ta di Land Aruba.

Maske ta conoci ta dificil ainda recupera tur cos, debi cu datonan basa di 2009 te cu 2013 pa 2014 basta cos ta perdi, informe extra oficial pa nos fuentenan ta papia di un ex IT cu a keda manda cas na financien lo ta meti den e deletemento di datonan di gobernacion di Eman debi cu e tabata man drechi di Eman. Pero pronto lo informa mas di e caso aki.

