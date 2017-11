Rechaso na matrimonio gay ta genera protesta na Bolivia

LA PAZ, Bolivia- Debi na e fayo di e Tribunal Constitucional Boliviano cu ta limita e derecho na matrimonio igualitario, colectivo di LGBT, entre cual tin transgenero y transsexual, a cuminsa un welga di hamber, segun un vocero di e organisacion a anuncia.

E Tribunal Constitucional di Bolivia a dicta siman pasa cu un ley, pasa na 2016 pa e dirigente constitucional, unda ta permiti personanan transexual y transgenero di cambia di identidad den e sistema publico di e registro civil, no kiermen un autorisacion automatico pa matrimonio gay.

“Por cambia tur cos ariba bo cedula, pero esey no kiermen cu por casa un homber y un transgenero of un muhe y un transgenero”, según Alvaro Llanos a indica. Llanos ta e secretario general di e Tribunal Constitucional.

Riba e decision aki, Martin Vidaurre, miembro di directiva di e organizacion LGBTI, a responde na e decision di e Tribunal, y a bisa cu “nos derechonan mester wordo respeta, y si esaki no wordo haci, nos lo tuma otro medidanan”.

Di mes manera, Tamara Nuñez del Prado, ex funcionario di e Defensoria di Pueblo a pronuncia su mes riba e sentencia y a indica cu “e Tribunal tin 48 hora pa rectifica y aclaria su sentencia”.

Di otro banda, iglesia Catolico a califica di “sabi” e fayo di e Tribunal Supremo.

