‘Reces a pasa y trabou den Parlamento a continua’

Parlamento su reces a termina y mirando e retonan grandi cu tin nos dilanti como Pais, reunionnan a continua mesora. Parlamento a trata diahuebs 16 di augustus e presupuesto di ‘Tourism Product Enhancement Fund’ (TPEF) pa aña 2018. E fondo aki si e wordo usa debidamente, lo por sigui engrandece e producto Aruba, den su totalidad. Conforme ley di contabilidad ta necesario pa e ley aki por pasa pa asina minister di Turismo sr. Dangui Oduber por haci uso di e fondo pa e meta specifico cu ta encera e mehoracion di Aruba como un producto turistico di calidad.

Aruba apesar di tur e competencia den region ta un di e mihor destinacionnan den Caribe y nos sigur kier mantene y mehora esaki aun mas.

‘Boardwalk’ na Malmok

Un di e proyectonan prominente lo bira e ‘boardwalk’ na e area di Malmok pa entre otro ciclista, y tur otro persona cu kier y ta custumbra di cana, recrea y practica deporte. E intencion ta pa por haci uso di e area aki na un forma mas sigur evitando trafico y accidente. Un idea cu Parlamento ta sostene y kier mira realisa.

Den mi disertacion mi a concentra ariba diferente punto di mehoracion cu na mi parecer como representante di pueblo, tambe ta importante pa nan haya e atencion necesario. Na mi opinion, ora cu ta papia di mehora e calidad di producto Aruba, no necesariamente klinkers y beton ta atrae turismo di calidad sino mi ta di opinion y lo kier mira mas wordo haci ariba conservacion di nos flora y fauna, nos grotnan y identidad di nos cultura y Pais. Aruba mas y mas ta cuminsa parce paisnan di unda e propio turista ta bini, y na mi opinion cu esaki no mester ta e caso.

Estudio como Pais multicultural

Contrario na comentarionan haci pa politiconan Hulandes, mi ta di opinion cu Aruba como Pais multicultural ta unico. Ta importante pa cu e fondo aki por percura pa estudionan wordo haci pa busca puntonan cu por fortifica nos como un Pais multicultural y con nos por percura pa apesar di esaki no perde e identidad y hospitalidad cu e Arubiano ta conoci pa brinda su bishitantenan. Cu un estudio profundo lo por crea mercadeo y programanan nobo pa educa nos Pueblo mihor con pa nos sigui crece como isla turistico.

Bisando esaki tambe mi a enfatisa ariba e importancia di promove y sostene nos cultura mas. Por ehempel nos gruponan di baile folklorico cu ta acerca nos pa haya atencion pa por representa Aruba den exterior. Ta nos deber pa sostene e gruponan aki cu ta fomenta nos cultura atrabes di baile y folklore. Sin lubida un evento unico, na mi parecer algo cultural, cu tur nos grandinan ta gusta bishita tur diabierna den Caya Betico Croes, esta Djispy’s. Unda musicantenan ta presenta musica di Aruba na localnan, pero sigur un experiencia unico pa cualkier turista. Y promoviendo esakinan na e turistanan nos ta introducinan pa asina conoce nos cultura mihor.

Actividadnan nobo

Ta momento pa Aruba introduci den escala grandi actividadnan nobo manera por ehempel ‘Mountain Biking’. Aruba tin e clima y ‘offroad’ ideal pa promove e deporte di “Mountain Biking’. Mirando cu e deporte aki ta creciendo den mundo henter y tambe na Aruba, ta e momento oportuno pa por sondea e posibilidad pa organisa caredanan internacional y crea un zona oficial pa practica esaki.

MegaFests

Por ultimo, un fenomeno cu Aruba no ta probechando di dje, ta e MegaFestnan spiritual cu ta atrae miles di hende. Diferente na conciertonan e eventonan aki ta trece cu nan un mensahe y topiconan cu ta inspira y impacta e ser humano. Mundialmente e ta un mercado creciente y cu e poder di compra cu bo lo kier atrae como isla turistico.

Apesar di e puntonan aki cu mi a trece dilanti mi no por a laga afo e parti unda cu ta necesario pa mas pronto posibel pa organisa e lugar unda cu trahadornan di aeropuerto ta staciona nan auto tur dia dilanti di aeropuerto. E parkeo apesar di no ta asfalta, no ta organisa cu ‘vaknan’ y alabes e por forma un peliger pa motibo cu no tin un bon bista ora ta sali for di e parkeo aki. A trece esaki na atencion di e minister como cu nos ta concentra berdad ariba con pa embeyece Aruba como producto, pero nos no por lubida cu al final ta nos trahadornan ta percura pa turistanan haya e servicio sin igual cu nan ta bolbe Aruba.

