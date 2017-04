Recapitulacion semanal di Bati Bleki

Un siman di dibersion na Aruba. Pa skirbi of no pa skirbi tabata e pregunta cu mi a puntra na comienso di e siman, ora cu e Diplomatico Rum Bartender Contest, a kita mi mente for di e pregunta existente. Desaroyador Raymond Maduro a duna un palabra bale la pena publica na ocasion di e celebracion di e di 40 aniversario di Aruba Beach Club. Un rock stack demolition derbi, a lanta hopi controversia mey mey di siman y un campaña proximo di sterilisacion di cacho y pushi pa San Nicolas, ta trece expectativa. Chogogo Party Bus a laga nos pasa pret celebrando e di 19 aniversario di Magic 96.5FM y despues na final di e siman Op=Op a excita Savaneta, na momento di apertura di un tienda centralmente situa.