Recapitulacion semanal di Bati Bleki

E concierto gratis riba diabierna anochi na final di caya grandi na Djiespie’s Place ta un experiencia autentico. Sinembargo, por a mira ministernan y nan personal ta disfruta VIP Tickets riba ningun costo, durante conciertonan costoso e fin di siman cu a pasa. Mi ta puntra pakico? E relocacion di e neishi di Shoco, un programa di conservacion di naturalesa, a ricibi un donacion generoso for di e recientemente lansa Shoco Beer. Jet Blue ta sigui baha pasaheronan for di Fort Lauderdale na Aruba y por ta nos por haya un di dos biahe pa eynan. Mi articulo “Back to Square one” ta papia riba e procedura reciente den corte local y LG Smith Steak & Chophouse a host un bunita biesta, plamando e bon noticia riba e introduccion di su menu nobo y cocktailnan tremendo.