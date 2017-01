Reapertura di e refineria mester crea empleo pa nos localnan prome

FTA semper a apoya pa un refineria si en caso ta posibel. Y a mustra cu ta posibel pa un reapertura, pero sin duda e reapertura aki mester sirbi pais Aruba. Na prome luga e mester crea empleo pa localnan, pa soluciona e situacion di nos hendenan cu ta desemplea of ta biba den exterior. No por permiti cu mientras ta trece trahadonan di afo, aunke no ta descarta e necesidad di trahado di afo, den cierto specialisacion, na Aruba tin hendenan wardando un oportunidad pa traha den refineria. Pero e refineria no por wordo habri, anto ta focus ariba importa trahado enbes di duna e localnan trabao. Te ainda no tin un bista di ki tempo nos hendenan localnan lo por cuminsa traha, segun Sr. Hubert Dirks, presidente di Federacion di Trahadonan Arubano (FTA) ta splica.

Empleo local mester haya prioridad, no solamente e refineria, pero henter e pais. Poco poco si nos no pone atencion pa e economia sirbi nos pais. E lo sirbi pa solucion problema di otronan cu no ta biba na Aruba. FTA ta kere cu e proceso di refineria, lo cana su caminda. Ohala e resulta positivo pa henter Aruba. Ta spera tambe cu e placa cu mester bini, pa laga e procesonan draai, e.o. inspeccionamento cu ta tumando luga, e turn around cu mester tuma luga, pa esaki haya su velocidad, pa asina e crea e trabaonan. Tin hendenan caba cu a cuminsa traha den refineria, tin un grupo cu ta haciendo screening y pa haya e participacion den un programa di entrenamento, pa por traha.



Tur contratista ta pendiente, como tambe e comunidad en total. Ohala e wordo maneha na un manera serio, cu Aruba por tin un resultado positivo. Pero na momento cu no tin transparencia, na momento cu rapportnan, documentonan no ta bira conoci pa esunnan cu tin conocemento di dje pa haci control den e caso aki. Den casonan asina, parlamento ta prome yama pa den acuerdonan asina, y tambe Hoofd Van Dienst, Departamentonan importante, Labor, Asuntonan Economico y Dimas mester tin informacion di kico ta bay pasa.



No por permiti cu un asunto asina importante pa pais Aruba, bira un free for all.

Tin masha hopi speculacion y ta di spera cu no ta un stunt politico. FTA ta spera cu tin seriedad y cu di berdad e proceso ta tuma su rumbo y serio, cu ta beneficia cada un di nos. Sr. Dirks ta kere cu mester tin sincronisacion, tin diferente parti di e refineria y tin sindicatonan den refineria cu lo facilita FTA cu informacion. Nan ta tin un reunion pendiente ainda cu gobierno.

Den pasado semper e refineria mes tabata keda encarga cu cierto trabaonan y contratistanan cu otro trabaonan. Un biaha mas, mester tin un sincronisacion. No ta nada nobo pa Aruba. Den e caso aki, e financiamento, di 90 miyon florin cu gobierno a ricibi caba. E mester ta na tempo pa e proceso cana nan caminda lo miho posibel. Si no tin sincronisacion , y no tin fondonan pa e trabao cana, logicamente sin transparencia, ta duna posibilidad pa speculacion y ta un sentido di frustracion pa esunnan cu a aplica pa un trabao den refineria. E por ta localnan biba akinan, of nos hendenan cu ta bibando den exterior. Asina Sr. Dirks a finalisa bisando.