RCA cu otro aña Super Exitoso y ta cla pa 2017

Directiva di sv RCA ta masha gradicido na prensa, tur sponsor y colaborador cu den 2016 a yuda e organisacion tricolor yega na mas titulo y sigui marca historia. RCA “Big Wheel Lottery powered by Powerade” a habri 2016 ganando comodamente e Copa Betico derotando Britannia den final 25 Januari. Na Maart ekipo Tricolor ta ricibi e premio di miho ekipo deportivo di Aruba, un premio cu pa prome bes ta ser gana pa un ekipo di futbol. Final di campeonato regular RCA ta caba #1 y titula campeon cu apenas un derota y 17 victoria den 18 wega. Despues di un play-off bon bataya RCA ta bolbe retene e titulo maximo derotando Dakota na dos ocasion 1-0 pa titulo #34 di Aruba su campeonato division honor organisa pa A.V.B. Den September RCA ta bolbe marca historia conkistando e prome Copa AVB “Champions of the Exchange” derotando campeon di St Maarten. RCA lo habri 2017 contra SC United diadomingo 8 di Januari pa 8or di anochi. Orginasion tricolor ta enbusca pa retene e prestigioso Copa Betico. Un danki ta bay na tur leidster y coach cu ta trahando for di categorianan Infantil, Hubenil te na Dames y Division Honor. Tambe na team di nos artistanan di Inter cu semper ta duna e sosten. Por ultimo danki na tur sponsor cu ta forma parti di e famia campeon tricolor. Directiva ta invita un y tur pa diabierna awo 6or pasa club pa hunto nos sende Pagara riba ritmo di Dande. Feliz Aña 2017 na Aruba completo.