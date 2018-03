RBC ta anuncia ‘Going Digital’

RBC Royal Bank (Aruba) N.V. awe a anuncia su plan pa yuda clientenan beneficia di e acceso, comodidad y seguridad di e banco di futuro. Cuminsando na april, clientenan cu bishita RBC su filiaalnan lo keda encurasha pa uza e Mobile app di RBC, otro servicionan digital y ATM pa tur nan transaccionnan basico, incluyendo deposito, transferencia di fondonan, pagonan di recibo, pagonan di tarheta di credito y transferencia electronico. Clientenan lo spaar tempo y placa ora nan scoge pa ‘go digital’.

“Datonan y tendencianan ta mustra nos cu ya nos clientenan ta buscando acceso na hopi servicio, uzando nan telefon y computernan personal. E anuncio di awe ta bisa cu RBC ta compromete pa yuda clientenan regla nan asunto bancario via un di e formanan aki. E beneficio di uza nos RBC Mobile app of servicionan ‘online’ ta cu nan ta disponibel 24/7, unda cu bo ta,” Rob Johnston, Head RBC Caribbean Banking a bisa. “Clientenan no mester di bishita nos na un ‘RBC store’ (filial) – nan tin RBC den nan saco continuamente.”

‘Going Digital’ tin e bentaha agrega di filanan mas cortico y servicio mas rapido den e ‘RBC store’, na momento cu clientenan ta busca conseho y solucion pa nan necesidadnan financiero compleho. E ta un enfoke pa alinia servicio y sosten, caminda e ta provee e balor mas halto na clientenan. Ta esey ta e motibo pakico RBC ta ofrece ‘Client Advice Centres’ pa asistencia telefonico, y e motibo pakico RBC lo yuda clientenan siña conoce e libertad di RBC Mobile app, e posibilidad di paga bo cumpra na e ‘point of sale’ y otro solucionnan digital, pa motibo cu, mescos cu den hopi otro industria, futuro di regla asuntonan bancario ta via mobil y digital. Filialnan ta keda un parti esencial di e experiencia innovativo di asuntonan bancario cu RBC ta crea pa nos clientenan. Tambe nos ‘mobile sales specialists’ por topa cu nos clientenan na localidadnan y momentonan cu ta cumbini pa nan, pa asina provee nan cu solucionnan pa financiamento di cas y auto.

Facilidad pa cliente ta solamente mitar di e historia; seguridad ta e otro mitar. Na momento cu clientenan procesa transaccionnan uzando e app of otro servicionan digital, RBC por salvaguardia e seguridad di nan informacion mas miho y proteha nan placa for di criminalnan y fraude.

“Transaccionnan bancario diario ta cada bes mas e obhetivo di criminalnan cu tin intencion di comete fraude y labamento di placa,” asina Pierre Rafini, Country Manager, RBC Aruba, a bisa. “Desplacando e transaccionnan aki pa canalnan digital y mobil, nos por monitor acceso y actividad na un forma eficaz, lo cual cu ta mehora nos habilidad pa salvaguardia nos clientenan y nan cuentanan.”

Como parti di e transicion aki, durante e simannan venidero, RBC lo stop e servicio di cambia cheque pa esnan cu no ta cliente. Peticionnan ‘Over-the-counter’ pa transferencia Internacional cu ta bou di e limite di transaccion digital bancario di RBC, lo keda dirigi exclusivamente pa transaccion digital bancario pa procesamento.

“Pa un tempo caba nos ta den pleno accion di transforma pa yega na un ‘digitally enabled relationship bank’ y a yega na e crusada pa haci e concepto aki bira realidad pa clientenan di RBC. Nos a tuma e paso audas awor aki, pa asina nos por trece bida na e formanan ‘real time’ y varia cu clientenan por regla nan asunto bancario cerca nos, pa ta sigur cu nan por mira, experimenta, y experencia. Asina nos por topa cu nan expectativanan miho y yuda nan alcansa nan soñonan,” asina Rafini a bisa.

“RBC tin un historia largo den Caribe, pero no ta suficiente pa mantene status quo, mientras cu mundo ta cambia rapidamente rond di nos. RBC kier guia cu innovacion y anticipa cambionan den comportacion di e consumido y e industria di servicionan financiero. Haciendo esaki, nos lo sigura cu nos clientenan lo gosa di un experencia excepcional atraves di nos red, awe y mañan.”

