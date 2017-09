Raymond R. Hernandez di UPP cu reflexion faltando algun siman prome cu eleccion

E eleccion venidero, mescos cu tur otro, ta keda un momento importante den bida di cada ciudadano. Cada bes atrobe nos ta mira atras riba un periodo di gobernacion. Nos tin di para keto y reflexiona pa nos mes si loke ta e rumbo cu nos pais ta aden ta esun corecto. Pa varios aña nos por a scucha kehonan di malgobernacion, prioridadnan robez poni, gobierno cu un mayoria absoluto, cu ta haci loke e ta kere ta bon, cu nos parlamento no ta funciona y cu nos mester pensa riba cambio di nos sistema di eleccion.

Cada bes atrobe nos di UPP ta trece padilanti, cu e proceso electoral mester ta uno serio y cu mester ta yena cu informacion y exposicion di ideanan y opinionan di esnan cu ta bay participa den e proceso y tambe di e electorado mes. Pasobra al final ta abo como e electorado tin e soberania pa dicidi na kendenan bo ta delega bo poder pa bay goberna nos pais den bo nomber.

UPP cada bes ta menciona cu nos intencion ta di informa y educa e pueblo, dor di transmiti informacionnan cu e pueblo por uza na momento cu e ta reflexiona riba e escoho cu e ta bay haci y e rumbo cu e kier pa nos pais bay aden. Nos ta mustra bon cla, cu eleccion no ta un cuestion di mira ken ta organisa e fiesta mas grandi, haci e buya ma grandi, ken ta practica e populismo miho dor di priminti shelo y tera.

Nos tarea principal como partido ta educa e pueblo, cu nos no mester vota pa fiesta, regalito y placa, no ta vota pa haya un permiso of pa haya tereno, ni trabou. No ta vota pa haya p.e. un studiefinanciering. Tampoco no ta vota pasobra bo ta wordo menasa of intimida. Tambe nos tarea ta pa educa comerciante- y doñonan of directornan di trabou, pa no mete of menasa empleadonan pa vota pa nan color di partido di preferencia. Pueblo mester ta conciente cu votamento ta algo priva y cu bo no mester saca p.e. un pic/potret di bo voto pa bo mustra esun cu a obliga bo primintie. Voto ta algo secreto y cu nos como ciudadano mester cuminsa pa respeta. Na momento cu nos realisa cu para den e hoki bo so ey, of manera ta wordo bisa, abo cu Dios y bo consenshi, bo tin cu vota basa riba bo reflexion. E mester ta un escoho na bienestar di bo pais. Y bienestar di bo pais kiermen tambe ta bo bienestar, y esun di bo famia y bo bario.

Tradicionalismo, manera a resulta na Francia, unda Macron y Le Pen, como candidatonan di movimientonan nobo a deshaci di partidonan tradicional, ta algo cu por wordo bringa, pero na momento cu realmente nos pone e bienstar di nos pueblo dilanti. Ki bal, critica mal gobernacion, mal representacion den parlamento y mayoria absoluto, anto nos ta bolbe bay den e direccion aki? Pues cada vez nos ta keda haci e mesun cos.

Aruba, na e momentonan aki lo wordo sirbi pa un balanse di poder, unda cu un parlamento di berdad ta hiba e control necesario riba gobernacion di un pais. Ta tempo pa e cambio. Y awor na apenas un par di

siman prome cu eleccion, ta momento pa nos pueblo den tur trankilidad samina su consenshi y mira a base di programa cua partido y cua candidatonan ta e mihor escoho pa sirbi nos pais. Si nos kier mira cambio, nos mester por acepta tambe pa cambia. Sino nos ta keda den e mesun circulo vicioso y sin e salida necesario. P’esey ta necesario cu nos mester educa pueblo pa:

No vota pa fiestanan.

No vota pa permisonan

No vota pa regalitonan o placa

No vota pa trabou

No vota pa terenonan

No vota pa por haja studiefinanciering.

No vota bou amemasa

No vota bou chantage

E tarea primordial cu nos cada uno tin ta cu nos tin di educa nos pueblo, nos comerciante y doñonan di trabou, pa no mete, ni menasa of chantajea empleadonan pa vota pa e color di nan preferencia. Educa e pueblo cu votacion ta priva y cu no mester saca potret pa kende bo a vota.

Un biaha mas, votamento no ta algo djis pa vota. Bo voto ta importante pa yuda determina e rumbo di e pais aki. Pues vota consciente.