Raymond Hernandez di UPP: Un Gabinete Nacional ta e solucion

Na prome luga mi kier a felicita pueblo di Aruba cu e eleccion di diabierna ultimo, na unda cu pueblo a papia. Apesar cu pa nos di UPP, den e combinacion di lista PPA/UPP, e resultado ta uno desapuntante, mi kier a gradici tur nos votadornan, specialmente esunnan di mi, pa e sosten cu ricibi. Tambe mi kier a felicita nos contrincantenan politico cu a logra haya asiento, esta AVP, MEP, POR y RED. Awor e responsabilidad principal ta riba na schouder y nos como partido cu a no a logra su meta pa e eleccion aki lo sigui e desaroyonan di cerca. Na nos otro contricantenan cu no a logra asiento tambe mi gradicimento pa haci e contienda electoral aki uno mas democratico posibel. Particularmente partido RAIZ mi kier a felicita pa e logro, y cu mi ta kere cu si nos tabata tin un sistema di restzetel manera UPP a bin ta propone, esta a base di reststemmen, RAIZ tambe lo tabata forma parti di nos Parlamento, dunando un extra dimension na nos bida politico.

Nos tambe como UPP lo mester bay den nos propio seno y analisa kico ta e siguiente pasonan como partido. Manera e resultadonan ta mustra pa nos partido, nos mensahe no a yega cerca e pueblo y cu cu votadornan pa un gran parti a prefera di keda den y keda kere e tradicionalismo politico. Mi manera di wak e parce cu diabierna, populismo, faboritismo y fanatismo a gana. Cu e resultado mi ta kere cu nos como pueblo lo bay mas atras, particularmente mirando e promesanan y mas ainda ora cu ya ta core pa responsablidad cu cada partido a pidi pueblo. Parce cu e realidad ta cu e meta final di eleccion a para bira haya un mayoria absoluto. Cu e resultado na caminda aki nos a scoge pa un status quo. Esta cual sea e combinacion cu wordo traha, nos lo keda den un situacion di polarisacion, di antagonismo y confrontacion cu nos a bin ta haya pa 31 aña. A menos cu sabiduria y amor pa patria prevalece y nos por mira un cooperacion mas amplio.

E milager cu por sosode ta cu partidonan AVP y MEP por forma un coalicion, pero unda cu nos lo haya e actornan principal den Parlameno pa realmente bay controla un zaken of takenkabinet. Kisas un Gabinete Nacional cu 5 minister, pa un periodo di dos aña, cu e meta pa restablece ordo, trankilidad aki na Aruba y na mes momento traha na inventarisacion di nos situacion financiero real, bin cu reglanan di Good Governance, cambio di nos sistema electoral y di representacion. Aki mester uni e partido y gremionan Aruba pa nos sali hunto for di nos situacion. Kisas mester bira un nationaal kabinet cu hasta POR y RED ta secunda. Esaki lo habri caminda pa un reforma di nos sistema di eleccion y di gobernacion. Aruba su situacion ta hopi serio pa sea haya gabinete minimo of bay eleccion atrobe. Y si e dos partidonan grandi no ta confia otro, ta na su luga cu e Gabinete Nacional aki tin e sosten tambe di partido POR y partido RED, na unda cu esnan cu realmente a haya e votonan ta representa den Parlamento, practicando tambe asina di biaha e ley di sr. Dangui Oduber, esta cu esnan cu mas voto ta pasa bay Parlamento. E modelo aki tambe lo sirbi como prueba, pa bin cambio fundamental den nos sistema di gobernacion y eleccion, na unda cu por bin cu eleccion separa pa Parlamento y pa Gobierno. Aruba mester di paz y trankilidad, loke nos no tin. A lo menos nos por cuminsa practica e Trias Politica aki na Aruba di berdad. E ora ey Aruba a gana. Pasobra ayera keto bay ta Populismo, Fanatismo, faboritismo y Tradicionalismo a gana. Pero cu un Gabinete Nacional asina nos ta duna inicio di berdad na un era nobo.

Un biaha mas danki na nos votadornan. Danki na tur cu a yuda nos. Y danki na mi coleganan di UPP y di PPA.