Rapport di Cft ta papia di posibel benta di Aruba Fuels Marketing & Supplies

Sr. Norman Kuipero, di partido MAS, ta mustra ariba e prome rapport di Cft cu a saca e aña aki, relaciona cu e compania Aruba Fuels Marketing & Supplies. E ta splica mas di esaki.

Aki nan ta papia di e compania Aruba Fuels Marketing & Supplies, ta un compania cu nan a haya for di Valero ora cu nan a tum’e over. Al parecer tin un cumprado pe, y e rapport di Cft ta papia duidelijk, cu nan a pasa e accionnan temporalmente pa e pueblo di Aruba.

Segun Sr. Kuiperi, ta pueblo y no CITGO ta pagando pa e operacion di e refineria. Gabinete Eman lo mester bay duna cuenta na pueblo y Staten lo mester exigi un investigacion independiente, pa nan investiga kico ta pasando enberdad kico ta pasando cu Aruba Fuels Marketing & Supply Aruba NV y con e stroom di e placa ta andnado. Pasobra pueblo cada biaha cu nan tank nan auto cu gasoline, of ba cende un luz na cas, of e señora a laba paña, e placa ey cu ta wordo gasta na gasoline, awa cu coriente ta pagando e empleadonan cu tin actualmente den refineria.

ARuba Fuels Marketing & Supply semper a bende WEB e fuel, nan ta bende jet fuel na Beatrix Airport, nan ta bende gasoline na tur e pompnan di gasoline. Dus e compania aki tin ganashi clean. Awo den e rapport di Cft, ta papia di un aspirant koper. Awo ta cual proceso tabata tin cu a scoge e bendedo ey, e ta patrimonio di Aruba. Setar a perde hopi ingreso door di whatsapp y messenger y Skype, dus door di internet. Awo gobierno ta haya un compania cu ta compensa e perdida cu Setar ta core cun’e actualmente, y e kier bend’e esaki pa 40 miyon florin.

Staten no por contesta aworaki, pa motibo cu nan no a mira e contract. Staten mester exigi, no solamente unda ta mira e contract, nan ta bay aprob’e di nobo. Sino, partido MAS lo bay exigi un investigacion independiente di Hulanda, pasobra pueblo ta pagando pa algo cu nan mes no sa.

Segun Sr. Kuiperi, si lesa e rapport di Cft, di dia 11 di Januari, unda profesor Bakker ta indica, cu tin un cumprado pa compania pa 40 miyon, pero nan no a wak niun documentacion. Tambe tin rumornan cu nan ta pagando e empleadonan 50 mil florin pa aña, y ta papia tambe di 1250 empleado, cual no tin e cantidad ey di trahado den e refineria.

Un compania ta wordo bendi, basa ariba 3 biaha e ganashi, y si saca e cuenta, ta sali na 10.3 miyon. Un empleado ta costabo gastonan di salaris, +30%. A base di e mesun calculonan aki, ta cay ariba 200 empleado. Sr. Kuiperi ta haci apelacion na Prome MInister pa sea transparente y laga un CAD, un Algemen Rekenkamner. Raad van Advies duna su opinion, ariba e proceso di benta, con nan a scoge e cumprado. Tin hopi pregunta cu pueblo lo kier haya sa. Sr. Kuiperi a duna como ehempel, cu gobierno lo por bende Setar y pueblo lo no por bisa nada. Mester laga investigacion wordo haci, sea ta fraude of no, e lo no tin ningun prueba.

Sr. Norman Kuiperi, di partido MAS, a bisa cu actualmente Parlamento tin dos choice, of ta laga haci e investigacioni awo, of MAS lo laga haci esaki dia 23 di September.