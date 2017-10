Rapero Eminem ta acusa presidente Trump di racista

CALIFORNIA, Merca – E rapero Eminen a acusa e presidente Mericano, Donald Trump, di racista y el a pidi su siguidonan pa no apoya e mandatario, den un video difundi durante e premionan di BET Hip Hop diamars ultimo.

Eminem, e rapero cu a bende mas disco den historia di hip hop, a haci e atake aki den un video inespera cu a wordo retransmisi durante e entrega di e premionan.

Bisti cu chapuchon y den un tono rabia, e rapero a cuminsa declama versonan controversial ante e miradanan atento di su banda, mei mei di un parkeerplaats.

Den su tema, e rapero a describi e presidente di Merca como un incompetente yena di prehuicio: “E racismo ta lo unico cu ta e obsesiona cun’e”.

Na final di e video, Eminem ta pidi su fanaticonan di renega di Trump.

“Cualkiera di mi fanaticonan cu ta un siguido di Trump, lo mi marca un liña. Of bo ta cumi of contra mi”, el a adverti.

Eminem ta e rapero blanco cu mas éxito di historia. Nunca el a papia mucho di politica, pero frecuentemente e ta identifica cu e movimento iskierdo, mientras su cancionnan a genera un polecion pa e contenido sin respet hacia hende muhe y homosexualnan, según e agencia di notica AFP.

Fuente: http://www.ntn24.com