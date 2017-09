Radio telethon diadomingo awo enfocando riba Dande

Ronny Alders ta voluntario di Fundacion Mi Cutisa. Durante un conferencia a anuncia un feria folkorico pa asina recauda fondo pa un documental di Dande. E ta enfoka riba Vicente Ras. Ta bon pa documenta esaki pa futuro generacionnan. Prome di October e Radio Telethon y Radiothon lo tuma lugar diadomingo awo na Centro di Bario Brazil.

Segun Ronny Alders, e documental aki lo bay tin como persona central sr. Vicente Ras, manera ya menciona, kende ta un tocado di tambu y cantante di Dande y ta sumamente importante pa e Dande aki wordo documenta na un forma profesional, pa futuro generacionnan.

Esaki ta pasobra cu Cultural di Aruba ta algo unico y hopi bunita y Dande ta un parti integral di nos cultura. Lo bay tin un cineasta cu lo bay bin na December pa haci grabacionnan pa asina hinca e documental aki den otro.

E recaudacion di fondo aki ta pa yuda cu e fundacion y cumpli cu e deseo di haci e documental aki. Durante e dia aki, cu lo cuminsa for di 10’or di mainta, te cu 8’or di anochi, lo bay tin gruponan tipico, gruponan di baile, cuminda crioyo. Ta bay tin weganan di antes, por ehempel torneo di Yul, unda cu ta invita e pueblo pa inscribi y participa durante e wega crioyo aki. Tambe ta bay tin por supuesto Telearuba cu lo transmiti en bibo pa algun ora, durante e dia y tambe Radio Emisoranan lo tey presente. Asina ta tuma e yamadanan di e publico general cu kier haci un contribucion en bibo, via banco. E ta Aruba Bank: 210396 di Fundacion Mi Cutisa y mester menciona documental Vicente Ras. E publico di Aruba ta wordo invita pa haci su donacion.

Lo tin gruponan tipico. Centro di Bario Brazil ta contribui hopi na Cultura y eynan lo ta caminda e evento lo tuma luga diadomingo. Fundacion Mi Cutisa ta yuda engrandece. Y salvaguardia Cultura.

Ronny Alders di Fundacion Mi Cutisa, ta invita tur hende pa bin na Centro di Bario Brazil, un centro di bario cu ta duna hopi atencion na cultura, vooral e ultimo añanan cu su parada cultural y tambe tin cu bisa cu ta bay tin exposicionnan. Un di nan ta di Archivo Nacional Aruba, unda cu ta bay tin un exposicion di instrumentonan tipico. Naturalmente tambe ta bay tin e potretnan di e parada di folklore di 2017 di Centro di Bario Brazil, unda cu por mira esaki den un exposicion di potret. Fundacion Mi Cutisa ta un fundacion no gubernamental y ta promove, engrandece y proteha cultura di e isla aki.

Alders ta haci un yamada pa henter pueblo pa bin diadomingo awo na Centro di Bario Brazil, cuminsando di 10’or di mainta pa 8’or di anochi, entrada ta completamente gratis.

E enfasis di e telethon/radiothon aki lo ta riba Dande. Dande ta un tradicion netamente Arubiano, unico na mundo y unda nos sa cu Nacionnan Uni ta pidi pa proteha e parti cultural di e pais. Den e caso aki Aruba. Esaki ta pase pa e generacionnan cu ta bin pa e cultura aki no muri, pa e no desaparece.

E cineasta ta bin filma cu su ekipo y naturalmente cu e profesionalnan di Aruba tambe. E cineasta ta bay filma e Dande di sr. Vicente Ras, unda e highlights ta bay ta aña nobo. E ekipo aki cu ta bin for di Hulanda, mester haya e feeling, e sentimento kico realmente ta Dande. Ora cu e grupo di Dande bin na nan cas, unda cu sr. Vicente Ras ta bishita, unda naturalmente e highlight ta bay ta e tambu, ta bay toca e tambu y ta canta e Dande. Naturalmente e cineasta y su ekipo, nan ta haya e feeling di alegria, pasobra nan ta canta y desea e famia bon aña. Nan ta desee tur cos bon, salud, prosperidad pa e famia ey.

Biblioteca, Archivo y otro instancianan di materialnan bieu. Asina e materialnan aki lo bay wordo uza den e documental. Di manera cu e publico internacional, pasobra e documental aki no solamente lo bay wordo pasa na Aruba, pero lo bay wordo pasa riba un nivel internacional, unda cu e publico lo cera conoci mas di cerca ainda, pa esnan cu conoce caba. Esnan cu no conoce, lo bay haya un bon idea kico ta e Dande y e cultura unico di Aruba.

E ta agrega cu mirando e costonan, ya menciona, ta haciendo e fundraising aki. E fundraising aki ta hopi importante, pasobra tur cos bon cu bo kier haci, tin un prijskaartje na dje. Pesey tin cu haci’e.

E response di pueblo Arubano semper ta compronde e importancia pa su cultura. Fundacion Mi Cutisa, no gubernamental, Alders, yudando 4 aña como voluntario, ta un organisacion sumamente profesional y pueblo mes ta wak y ta spera e publico un biaha mas, dia 1 di October, na Centro di bario Brazil. Entrada diadomingo awo ta gratis y ta promove pa e bira un dia di famia. Tambe ta spera cu e turistanan, nos bishitantenan, pa bin haya un idea kico ta nos cultura. E fondo cu nan tin mester ta 175 Mil Florin. Alders a menciona cu tin cu logre. Tin un parti caba di dje, pero e parti di mas grandi mester recauda. E no ta hopi placa tampoco. Cu fundraising lo logr’e y esaki naturalmente ta pa full Aruba y mundo wak e importancia di Dande y di cultura di Aruba.

Pa otro aña mester ked cla cu e documental. Naturalmente e dia clave ta aña nobo. Pero pa otro aña e documental mester ta cla pa pasa na Aruba y internacionalmente. E documental aki ta di casi un ora segun Ronny Alders.

E highlight ta e tambu, e Dande, e sentimento Arubiano, e sentimento cultura di Aruba.