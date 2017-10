Rachelle Jansen sorprendi como empleado di Luna

Un biaha mas Hospital a scoge nan empleado di luna y e biaha aki pa e luna di Augustus a scoge Rachelle Jansen di departamento Interieurverzorging. El a keda sorprendi di ta empleado di luna pasobra esaki ta algo cu e no a spera nunca. Rachelle ta eherce su funcion como medewerker interieurverzorging na Departamento di Operacion pues ta specialmente dedica na haci limpiesa riba dicho departamento. Su coleganan riba e departamento aki ta contento cu a logra su nominacion y tambe su coleganan di Interieurverzorging tur ta masha orguyoso di por a tene entre nan un empleado di luna.

Manager di Hoteldienst, Sra. Charlissa Chaljub tabata entusiasma cu e biaha aki e empleado di luna a toca su departamento. Ta un honor pe departamento, pasobra no ta tur ora nan ta ricibi e reconocemento. E trabou di limpiesa den Hospital ta importante y sigur na e salanan di operacion unda cu tin exigencianan hopi halto. Tur dia y constantemente tin presion riba nan pe trabou ta bon haci, di calidad. “Esey ta loke nos ta haya cerca Rachelle”, Charlissa Chaljub a duna di conoce.

Mas of menos 2 aña pasa nan a ricibi un training for di un compania di Hulanda y Rachelle Jansen a forma parti di e grupo cu a ricibi e training. E tempo ey Rachelle tabata traha riba piso den otro departamentonan, pero el a haya e oportunidad pa forma parti di e team di sala di operacion. E ta un persona hopi critico, unda cu e ta mira hopi detaye y di biaha e ta actua riba esaki. E ta acerca su coleganan y bisa nan kico no ta na su agrado, kico e ta mira cu no ta klop manera el a siña den su les. Asina aki nan mes ta actua pa drecha y mehora cada dia mas den nos Hospital.

E ta traha un trabou tras di cortina y niun hende no sa di esaki, pero Rachelle ta haci su trabou cu amor. E ta encarga pa haci e camber di operacion limpi cada biaha y prepara esaki pe siguiente operacion. E ta haci esaki door cu e ta ricibi bon sosten di su coleganan di Interieurverzorging y sala di operacion. E reconocemento aki ta motiv’e mas ainda pa sigui cu e bon trabou. Importante pa nan ta cu e pashent ta keda central y esey ta su enfoke tambe ora di haci su trabou diariamente. E trabou mester ta bon haci, e cambernan bon desinfecta y tur esaki no ta facil, pasobra tin exigencianan halto pa cumpli cu tur reglanan specifico di limpiesa pa tur 6 sala di operacion.